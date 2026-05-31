Jadran preko Primorja izborio finale hrvatskog prvenstva

Vaterpolisti splitskog Jadrana plasirali su se u finale Prvenstva Hrvatske nakon što su i u drugoj utakmici polufinalne serije svladali riječko Primorje EB. Aktualni hrvatski prvak slavio je u nedjelju navečer na bazenima Kantrida rezultatom 21:16, čime je potvrdio pobjedu iz prvog susreta u Splitu, gdje je bilo 16:12 za Jadran.

Splićani u finalu

Riječani su dobro otvorili utakmicu i nakon prve četvrtine držali priključak, koja je završila rezultatom 4:4. Ipak, Jadran je ključnu razliku napravio u drugoj dionici, koju je dobio sa 7:2 te na poluvrijeme otišao s osjetnijom prednošću. Primorje je u nastavku pokušalo uhvatiti priključak, dobilo treću četvrtinu 4:3, no Splićani su u posljednjih osam minuta zadržali kontrolu susreta. Efikasna završnica donijela je još 13 pogodaka, a Jadran je posljednju četvrtinu dobio 7:6 i mirno priveo utakmicu kraju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Jadran je tako s dvije pobjede u polufinalu izborio nastup u finalu hrvatskog prvenstva, gdje će braniti naslov prvaka.

Prvenstvo Hrvatske, polufinale – druga utakmica

Primorje EB – Jadran Split 16:21

Četvrtine: 4:4, 2:7, 4:3, 6:7

Bazeni Kantrida, Rijeka

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore