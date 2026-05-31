Poraz Zadra u prvoj finalnoj utakmici

Košarkaši Zadra i Cibone danas su od 20 sati igrali prvu finalnu utakmicu prvenstva Hrvatske, a slavila je Cibona rezultatom 72:74 i koja je ujedno bila bolja u prvoj i trećoj četvrtini (20:22, 13:18), dok su domaćini bili bolji u drugoj i posljednjoj četvrtini (22:20, 17:14).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mazalin s double-double učinkom od 15 poena, 13 skokova i 2 asistencije, a potom Mihailović s 30 poena, 5 skokova, 3 asistencije i 1 blokom; Tišma sa 6 poena, 3 skoka i 1 blokom; Kapusta sa 6 poena, 2 skoka i 4 asistencije; Klarica sa 6 poena; Žganec s 5 poena, 4 skoka, 1 asistencijom, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Ramljak s 4 poena, 5 skokova, 1 asistencijom, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Buljević s 1 skokom te Dundović, Mekić, Tkachenko i Torbarina.

Druga je finalna utakmica na rasporedu 2. lipnja u 20:15 u Zadru, a igra se na tri pobjede.