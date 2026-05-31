Cibona šokirala Zadar na Višnjiku i povela u finalnoj seriji

Košarkaši Cibone poveli su u finalnoj seriji SuperSport Premijer lige nakon što su u prvoj utakmici na Višnjiku svladali Zadar rezultatom 74:72.

U dvoboju punom preokreta, nervoze i neizvjesnosti do posljednje sekunde, Zagrepčani su izdržali pritisak domaće momčadi i napravili veliki korak u borbi za naslov prvaka Hrvatske. Zadar je u završnici imao priliku doći do pobjede, no trica Mihailovića na isteku vremena dugo je plesala po obruču i na kraju izašla van.

Cibona bolje otvorila susret

Cibona je bolje ušla u utakmicu i već u prvim minutama pokazala da je na Višnjik stigla bez kompleksa. Šiško i Palokaj pogodili su važne šuteve s distance, a Zadar je početkom susreta teško pronalazio ritam u napadu.

Domaćine su u igri držali Mihailović i Mazalin, no Cibona je prvu četvrtinu zaključila s prednošću 22:20. Do poluvremena se Zadar uspio vratiti te se na odmor otišlo s izjednačenih 42:42. Početak drugog poluvremena pripao je Ciboni. Roberson je ubacio deset uzastopnih poena i odveo goste na 52:44, dok je Zadar u trećoj četvrtini napadački izgledao vrlo skromno.

Domaći su se ipak uspjeli vratiti u posljednjoj dionici. Tricama Mihailovića i Kapuste Zadar je u 32. minuti prvi put poveo, ali Cibona je brzo odgovorila preko Hepe i Palokaja.

Mihailović nosio Zadar, ali nije pogodio za pobjedu

Završnica je donijela pravu dramu. Mihailović je tricom poravnao na 71:71, nakon čega Zadar nije iskoristio napad za vodstvo. Cibona je na drugoj strani preko Lončara došla do minimalne prednosti, a posljednji pokušaj domaćih nije završio u košu.

Najbolji kod Zadra bio je Mihailović s 30 poena, dok su Cibonu predvodili Šiško i Roberson s po 12 koševa. Šiško je pritom dodao i 10 skokova.

Rudež: "Bilo je i malo sportske sreće"

Trener Cibone Ivan Rudež nakon utakmice čestitao je svojim igračima, ali i Zadru na čvrstoj utakmici. Istaknuo je kako je dvoboj bio "prava poslastica" za ljubitelje košarke te naglasio važnost obrane na Mihailoviću, kojeg je opisao kao iznimno zahtjevnog igrača za čuvanje.

Rudež je priznao i da je Cibona u završnici imala dozu sreće, ali je posebno istaknuo napredak svojih igrača kroz sezonu. Vigo Bart poručio je da je riječ o velikoj pobjedi za Cibonu te naglasio kako se momčad dobro pripremila za Zadar.

Jusup: "Izgubili smo skok, to nas je koštalo"

Trener Zadra Danijel Jusup naglasio je da je Cibona dobro otvorila utakmicu i pogađala teške šuteve, ali je kao jedan od ključnih razloga poraza izdvojio skok.

Posebno je pohvalio Šiška, kojeg je nazvao "euroligaškim bekom", te najavio da se njegova momčad mora sabrati, oporaviti i pripremiti za sljedeći susret. Boris Tišma istaknuo je da je poraz težak, pogotovo nakon posljednjeg šuta koji je iscurio iz obruča, ali je dodao: "Tek je počela finalna serija."

Finale se nastavlja u utorak, kada će Zadar tražiti izjednačenje, a Cibona pokušati doći na korak do naslova.

