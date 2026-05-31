Kuća na našem otoku se prodaje za manje od 100 tisuća eura. Pogledajte je

Oglas za prodaju kuće na otoku Korčuli posljednjih je dana privukao pozornost zbog kombinacije atraktivne lokacije, pogleda i relativno pristupačne cijene za otočnu nekretninu.

Riječ je o kući smještenoj u mjestu Blato, na mirnoj lokaciji s otvorenim pogledom. Nekretnina ima 70 četvornih metara stambene površine raspoređene na dvije etaže – prizemlje i visoko potkrovlje – te vrt površine 105 četvornih metara.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kuća je orijentirana prema jugu, što osigurava mnogo prirodnog svjetla tijekom dana, a do nje vodi pristupni put kojim se može doći automobilom. Budući vlasnici imaju i mogućnost uređenja parkirnog mjesta.

Ipak, nekretnina ima i određene nedostatke. Naime, kuća trenutačno nema priključke za vodu i električnu energiju te zahtijeva dodatna ulaganja i uređenje prije useljenja.

Unatoč tome, tražena cijena od 92.000 eura privukla je pažnju brojnih zainteresiranih, osobito u vrijeme kada cijene nekretnina na hrvatskoj obali i otocima bilježe značajan rast.

Za one koji traže mirnu lokaciju na jednom od najljepših hrvatskih otoka i spremni su na obnovu, ova nekretnina mogla bi predstavljati zanimljivu priliku. OVDJE je oglas.