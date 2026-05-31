Zoran Milanović: Nikada nisam navijao za najjači zagrebački klub. Navijao sam za Hajduk

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanosti povodom Dana Grada Zagreba, održanoj u Staroj gradskoj vijećnici. Zagreb je opisao kao jedinstven grad i "povijesnu, teritorijalnu, dijalektalnu i kulturološku sintezu hrvatstva", prenosi Index.

"Zagreb je jedinstven kao naš hrvatski glavni grad, kao sinteza naoko nepomirljivih različitosti. Nastao je kao glavni grad jedne male nacije, koja je politički projekt, misaona i emotivna težnja grupe ljudi u kojoj nisu nužno svi bili Hrvati", naveo je.

"Grad koji je toliko dalek od svega onoga što se u njega uticalo, koji je bio malen kroz povijest i zahvaljujući, i usprkos tome, imao uvijek hrvatsku, slavensku većinu. I onda je počeo rasti i tim rastom nikada nije bio u neskladu sa samim sobom", dodao je.

Govoreći o svom odnosu prema Zagrebu, predsjednik je istaknuo da ga promatra iz perspektive nekoga tko je u njemu odrastao.

"Zagreb vidim onako kako ga Zagrepčani i Zagrepčanke jedino mogu vidjeti: kao jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam, grad za čiji najjači i najslavniji klub - koji će, nadam se, postati još jači kada dobije stadion - nisam nikada navijao, navijao sam za Hajduk, ali za koji mi je neobično stalo da uspije", naglasio je.

"Da bude jak, ponosan, stjegonoša svega onoga što je u Zagrebu kao povijesnoj, teritorijalnoj, dijalektalnoj, kulturološkoj sintezi hrvatstva. I po tome je Zagreb jedinstven, jer u malim nacijama od nekoliko milijuna ljudi takvih različitosti kao među nama nema", nastavio je.

Na kraju govora uputio je čestitku građanima povodom Dana grada. "U tom duhu navijam za sve vaše projekte, to su i moji projekti. Čestitam Dan Grada Zagreba i neka naš Zagreb živi vječno", poručio je Milanović.