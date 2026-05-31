Djevojka (23) navodno osmislila pakleni plan: Tražili 7 milijuna eura, a onda su Lamborghiniji i zgrada završili u plamenu

Četvero mladih ljudi, u dobi od 19 do 23 godine, završilo je pod istragom zbog sumnje da su pokušali iznuditi čak sedam milijuna eura od velikogoričkog poduzetnika, nakon čega je uslijedio požar u kojem su izgorjela skupocjena vozila i oštećena stambena zgrada.

Kako piše Jutarnji list, policija sumnja da je cijelu akciju organizirala 23-godišnja Anđelina H., a osumnjičena četvorka tereti se za iznudu te dovođenje u opasnost života i imovine. Šteta se, prema istom izvoru, procjenjuje na više od 1,2 milijuna eura.

Prijetnje, kripto račun i milijunski zahtjev

Prema dosad poznatim informacijama, sve je počelo prijetećim SMS porukama koje su poslane poduzetniku. Od njega se navodno tražilo da na kripto račun uplati sedam milijuna eura na ime nepostojećeg duga. Poduzetnik je slučaj prijavio policiji, no osumnjičeni, kako se sumnja, nisu odustali od plana. Istražitelji vjeruju da su potom odlučili dodatno zastrašiti žrtvu paležom njegovih automobila.

Dvojica mlađih osumnjičenika, u dobi od 21 i 19 godina, prema sumnjama istražitelja, došla su na velikogoričko područje, polila jedno vozilo lakozapaljivom tekućinom i izazvala požar otvorenim plamenom. Vatra se zatim proširila na više automobila, među kojima su bili i Lamborghini, Nissan, dva Mercedesa i BMW. Osim vozila, stradala je i fasada zgrade, a oštećeni su i prozori na sedam stanova. U opasnosti je, prema navodima iz istrage, bilo devet osoba.

Osumnjičeni završili u Remetincu

Nakon uhićenja, četvero osumnjičenih dovedeno je na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici. Tužiteljstvo je za sve zatražilo jednomjesečni istražni zatvor.

Kako navodi Jutarnji list, sutkinja istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici prihvatila je prijedlog te su osumnjičeni poslani u remetinečki pritvor na mjesec dana. Iz PU zagrebačke navode da su prijetnje, uništavanje imovine i podmetanje požara kod oštećenog 63-godišnjaka izazvali strah za vlastiti život i život članova njegove obitelji.

Istraga se nastavlja, a osumnjičeni se, kao i u svakom kaznenom postupku, smatraju nevinima dok im se krivnja pravomoćno ne dokaže.