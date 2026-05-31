Bubalo brutalno napao Grad Split: "Imamo 176 tisuća stanovnika i nula koncerata, a Pula ovo ljeto dovodi svjetske zvijezde"

Poznati splitski estradni menadžer Ivica Bubalo javno je upozorio na, kako smatra, poraznu razliku između Pule i Splita kada je riječ o velikim ljetnim koncertima. U svojoj objavi usporedio je dva grada: Pulu, koja ima oko 36 tisuća stanovnika, i Split, koji ima oko 176 tisuća stanovnika. Unatoč toj velikoj razlici, Pula ovog ljeta u Areni ima čak 12 velikih koncerata, dok Split, prema njegovim riječima, nema nijedan.

"Nezamislivo"

"Nezamislivo", poručio je Ivica Bubalo, ističući da će se u Puli ovog ljeta održati nastupi velikih svjetskih i regionalnih imena. Prema objavi koju je podijelio, u pulskoj Areni nastupaju Lenny Kravitz, Ricky Martin, David Byrne, Jovanotti, John Legend, Moby, Kraftwerk, Sting, Nick Cave, Tom Odell i Judas Priest.

Posebno se ističe i činjenica da Nick Cave u Puli ima dva koncerta, 4. i 5. kolovoza.

Pula puni Arenu, Split ostaje bez velikih koncerata

Bubalo tvrdi da ljudi iz Grada Pule i tamošnje turističke zajednice ovakvim programom “zarade svoje plaće”, ali i donose značajan prihod gradu. Prema njegovim navodima, grad od svakog takvog koncerta može zaraditi između 40 i 80 tisuća eura.

S druge strane, Split je, tvrdi Bubalo, ovog ljeta ostao bez velikih koncerata. "U Splitu – nula. Nula. 0", naglasio je. Njegova objava otvorila je pitanje koje se u Splitu ponavlja iz godine u godinu: kako grad s tolikim turističkim potencijalom, velikim brojem stanovnika, snažnim imidžom i prepoznatljivošću na Mediteranu ne uspijeva organizirati koncertnu sezonu kakvu imaju manji gradovi?

Ivica Bubalo posebno je kritičan prema nadležnima u Splitu, navodeći da ih Grad, kako kaže, "vrhunski plaća – da ne rade".