BRZO I EFIKASNO Policija uhitila muškarca nakon požara kontejnera u Splitu: Kod njega pronađeni upaljači, oštećen i automobil

Danas poslijepodne u Splitu je izbio požar na području Ravnih njiva, u blizini velikog parkirališta, gdje su planuli podzemni odnosno polupodzemni kontejneri. Na teren su brzo izašli splitski vatrogasci koji su požar lokalizirali i ugasili, a prema informacijama s terena, ozlijeđenih osoba nema. Požar je, prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, izbio oko 16.20 sati na području Ulice Gradišćanskih Hrvata i Hercegovačke ulice u Splitu. Vatra je zahvatila tri podzemna kontejnera, a u požaru je oštećeno i jedno osobno vozilo.

Vatrogasci spriječili širenje vatre

Kako je Dalmacija Danas ranije objavila, požar je izbio u blizini polupodzemnih kontejnera na parkiralištu, a postojala je opasnost od širenja vatre. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je stavljen pod kontrolu i saniran.

Na mjestu događaja bili su vatrogasci, a informaciju o intervenciji potvrdili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split. Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske za Dalmaciju Danas otkrivaju da je brzom reakcijom policije uhićen muškarac koji se dovodi u vezu s ovim događajem.

"Kod njega su pronađeni i upaljači za koje postoji osnovana sumnja da su sredstvo počinjenja kaznenog djela", kazali su nam iz policije. Muškarac je, dodaju, zbog rastrojenog stanja u kojem se nalazio odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći.

Slijedi očevid i kriminalističko istraživanje

Na mjestu događaja bit će obavljen očevid kojim će se utvrditi točne okolnosti izbijanja požara, kao i nastala materijalna šteta.

Nad uhićenim muškarcem policija će provesti kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

