Teška nesreća: Dvije osobe poginule zbog akvaplaninga u Njemačkoj

Dvije su osobe poginule, a jedna je teško ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila kod njemačkog grada Bruchsal. Prema priopćenju policije, automobil je zbog akvaplaninga tijekom olujnog nevremena prešao u suprotni trak i izravno se sudario s nadolazećim vozilom, piše DPA.

Policija je izvijestila da je 65-godišnji vozač, krećući se saveznom cestom 35 u smjeru gradske četvrti Heidelsheim, izgubio kontrolu nad svojim automobilom. U drugom vozilu nalazili su se 55-godišnji vozač i 54-godišnja suputnica, koji su preminuli na mjestu nesreće. Vozač koji je izazvao sudar zadobio je teške ozljede te je spasilačkim helikopterom prebačen u bolnicu. Savezna cesta bila je zatvorena nekoliko sati.

Nesreća se dogodila nakon što je regiju u podnevnim satima zahvatilo kratko, ali snažno nevrijeme.