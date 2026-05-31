POLJUD OVO NEĆE ZABORAVITI Hajdučice izgubile utakmicu, ali podigle povijesni pehar – pogledajte veliku fotogaleriju slavlja!

Nogometašice Hajduka ispisale su povijest na Poljudu. Iako su u posljednjoj utakmici sezone poražene od Agrama rezultatom 1:2, rezultat je ovoga puta ostao u sjeni onoga što će se pamtiti godinama – Hajdučice su podigle prvi šampionski pehar u povijesti ŽNK-a Hajduk.

Nakon završnog sučevog zvižduka uslijedio je trenutak koji su igračice, stručni stožer i navijači dugo čekali: dodjela medalja i pehara za naslov prvakinja.

Povijesni trenutak na Poljudu

Hajdučice su sezonu završile kao prvakinje, a pehar koji je stigao na Poljud ima posebno značenje. Riječ je o prvom naslovu u povijesti ženskog nogometnog kluba Hajduk, zbog čega je slavlje nakon utakmice bilo posebno emotivno. Bijele su ove sezone odigrale 24 utakmice, ostvarile 18 pobjeda, 3 remija i 3 poraza, uz impresivnu gol-razliku od 69 postignutih i samo 17 primljenih pogodaka.

Agram pokvario rezultat, ali ne i feštu

U posljednjem ovosezonskom susretu na Poljudu Hajdučice su od 17 sati igrale protiv Agrama. Domaće su odlično otvorile utakmicu i povele već u 4. minuti pogotkom Dulčić.

Ipak, gošće su brzo odgovorile. Đoković je samo pet minuta kasnije pogodila za izjednačenje, a ista igračica u 30. minuti donijela je Agramu preokret i vodstvo od 1:2. U nastavku susreta mreže se više nisu tresle, pa su gošće odnijele pobjedu.

No, ni poraz nije mogao zasjeniti ono najvažnije – Hajdučice su sezonu završile na vrhu i pred svojim navijačima proslavile povijesni uspjeh.

Medalje, pehar i slavlje za pamćenje

Nakon utakmice uslijedila je dodjela medalja i šampionskog pehara. Emocije su preplavile Poljud, a igračice Hajduka mogle su napokon proslaviti sezonu za pamćenje. Hajdučice su pokazale karakter, kvalitetu i zajedništvo, a povijesni pehar ostat će upisan kao jedan od najvažnijih trenutaka kluba.

Dalmacija Danas donosi veliku fotogaleriju Renata Pezzija s proslave naslova prvakinja. Kako je bilo na Poljudu nakon povijesnog uspjeha Hajdučica, pogledajte u nastavku.