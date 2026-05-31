DETALJAN IZVJEŠTAJ Jadran preko Primorja izborio finale Prvenstva Hrvatske

Jadran je u finalu Prvenstva Hrvatske! Splićani su u polufinalnoj seriji slavili s ukupnih 2:0 u pobjedama protiv Primorja i plasirali se u novu završnicu domaćeg prvenstva. Momčad trenera Jure Marelje lovit će četvrti uzastopni naslov prvaka, a protivnik će joj, kao i prošle sezone, biti zagrebačka Mladost.

Nakon uvjerljive pobjede na Zvončacu (16:12) u prvoj utakmici serije, Jadran je posao dovršio i na Kantridi te bez većih problema potvrdio status favorita.

Serija 6:0 prelomila utakmicu

Iako su domaćini bolje otvorili susret i u 7. minuti poveli 4:2, to kao da je bio signal za buđenje splitske momčadi. Jadranaši su potom ubacili u višu brzinu i serijom 6:0 potpuno preokrenuli utakmicu. Mrežu Primorja redom su tresli Ćurković, Pejković, Fatović, dva puta Butić i Marinić Kragić, a već u 13. minuti na semaforu je stajalo visokih 8:4 za goste.

Od tog trenutka više nije bilo dvojbe oko pobjednika. Primorje nije pronašlo način da ozbiljnije zaprijeti, dok je aktualni hrvatski prvak mirno kontrolirao rezultat i bez nervoze priveo utakmicu kraju.

Plasmanom u finale Jadran je nastavio pohod na novu domaću titulu, no prije završnih okršaja s Mladosti čeka ga najveći izazov sezone.

Marseille stiže na Zvončac

Na Zvončac 6. lipnja stiže Marseille u uzvratnoj utakmici finala Eurokupa. Francuzi su u prvom susretu slavili 19:16, no priča o trofeju daleko je od završene. Uzvrat u Splitu igra se od 20.15 sati, a očekuje se pravi vaterpolski spektakl.

Interes navijača već je sada ogroman i jasno je da će se za mjesto na tribinama tražiti karta više. Iz Jadrana poručuju kako će ulaznice uskoro biti puštene u prodaju te pozivaju navijače da sve informacije prate putem službenih klupskih kanala i društvenih mreža.

Zapisnik utakmice Primorje EB – Jadran 16:21 Četvrtine: 4:4, 2:7, 4:3, 6:7 2. utakmica polufinala Prvenstva Hrvatske Rijeka, Kantrida Primorje EB: A. Vukojević (10 obrana), Dragošević (2), Dujmić (1), Seman, Brubnjak (2), Snel, Šurbek, Rakovac (1), Burburan (1), Babić (1), Crippa (1), I. Vukojević (7), Sudulić, Doknić. Trener: Igor Hinić. Jadran: Bijač (12 obrana), Matković (3), Marinić Kragić (3), Radan (1), Butić (4), Pejković (1), Ćurković (4), Zović, Berehulak, Nemet (2), Fatović (2), Dužević (1), Skejić, Čelar. Trener: Jure Marelja. Igrač više: Primorje EB 5/10, Jadran 7/15 Peterci: Primorje EB 2/3, Jadran 2/3