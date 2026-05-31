Vrana na Firulama zaigrala tenis i oduševila Splićane: "Ni jednom nije poslala lopticu u aut!"

Neobična, gotovo nestvarna scena snimljena je na splitskim Firulama, a glavna zvijezda nije bila tenisačica ni tenisač — nego vrana.

Kako se vidi na snimci koju nam je poslao Igor Šaban, simpatična ptica očito je neko vrijeme promatrala igru na terenu, a onda odlučila pokazati što zna. Vrana je uzela tenisku lopticu i počela je prebacivati preko mreže, i to nekoliko puta zaredom.

Prizor je toliko neobičan da ga je teško opisati bez osmijeha. Vrana je, čini se, odigrala vlastitu malu simultanku na Firulama, a posebno je zanimljivo da joj loptica nijednom nije završila u autu.

Splitske Firule tako su ovih dana dobile neočekivanu sportsku atrakciju.

Nakon ove snimke, tko zna — možda je riječ o novoj teniskoj nadi s krilima.