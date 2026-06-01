KAKVA NOĆ NA GRIPAMA! Bačvice deklasirale Kijevo i izborile povijesni ulazak u 1. HMNL

Gripe su sinoć gorjele, a Split je dobio novog prvoligaša! MNK Bačvice na veličanstven je način potvrdio ulazak u 1. HMNL, deklasiravši Kijevo rezultatom 5:1 u utakmici koja će se dugo pamtiti.

Pred prepunim tribinama i u atmosferi dostojnoj velikih sportskih večeri, Bačvice su od prve minute pokazale zašto su najbolje, zašto su prvaci i zašto od jeseni pripadaju društvu najboljih hrvatskih futsal klubova. Na parketu je postojala samo jedna momčad, a domaći igrači dominirali su od prve do posljednje minute.

Pet pogodaka za povijest

Bačvice su odigrale utakmicu sezone upravo onda kada je bilo najvažnije. Pet pogodaka za povijest, velika energija, borbenost i potpuna kontrola susreta donijeli su im pobjedu koja nije značila samo rezultat, nego i potvrdu godina rada, odricanja, vjere i zajedništva.

Igrači su ostavili srce na terenu, navijači su ih nosili do posljednjeg zvižduka, a Gripe su svjedočile večeri za pamćenje.

Bačvice – Kijevo 5:1. Ulazak u 1. HMNL. Najveći uspjeh u povijesti kluba.

Zanimljiv video iz svlačionice

Klub je noćas objavio i zanimljiv video trenera Zaninovića, koji ulazi u svlačionicu nakon velike pobjede. Na prvu je ondje vladala gotovo potištena atmosfera, kao da se ne radi o večeri najvećeg klupskog uspjeha.

No nastavak je, očekivano, donio potpuni preokret i eksploziju emocija. Bačvice su još jednom pokazale da ova momčad ima karakter, zajedništvo i poseban smisao za slavlje.

Bačvice su stigle

Ovo nije bila samo pobjeda. Ovo je bila poruka svima: Bačvice su stigle!

Kvart slavi, Gripe pamte, a klub piše najljepše stranice svoje povijesti. Od jeseni će Bačvice igrati među najboljima, a nakon ovakve večeri jasno je da u prvoligaško društvo ulaze s velikim samopouzdanjem i još većim srcem.

Gripe gore. Kvart slavi. Bačvice pišu povijest.