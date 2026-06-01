Splitski glazbenik: "Lako je zvati se kršćaninom, teško je to biti kad nitko ne gleda"

Nakon pjesme “Dođi, Gospode”, ostvarene u suradnji s Etno skupinom Čuvarice, Srećko Bekavac nastavlja u snažnom autorskom ritmu predstavljajući novi singl “Kako siješ, tako ćeš i žeti”.

Promišljajući o “prostorima duha”, razlikama između vlastitih misli, djela i onoga što bi čovjek trebao činiti, autor je kroz ovu pjesmu progovorio o izazovu življenja vjere u svakodnevici.

“Lijepo je javno zvati se kršćaninom, ali teško je biti kršćanin onda kad nitko ne gleda. Pjesma nosi ozbiljnu i tešku poruku, ali unatoč svemu ostavlja prostor nadi. Unatoč vlastitoj grešnosti, svoje povjerenje stavljamo u Boga, a Bog može sve okrenuti na dobro”, poručuje Bekavac.

“Bog se ne da varati”

Posebno snažan dio pjesme sažet je u stihovima:

“Vjera bez djela jalova je. I bližnje mogu zavarati u ime lažne svetosti, ali Bog se ne da varati.”

Riječ je o pjesmi koja, prema autorovim riječima, ne ostaje samo na razini glazbene poruke, nego otvara pitanje osobne odgovornosti, iskrenosti i vjere koja se ne pokazuje samo riječima, nego konkretnim djelima.

Videospot sniman u splitskom škveru

Autor i redatelj videospota je Toni Banov.

Videospot za pjesmu sniman je u splitskom škveru, uz podršku uprave Brodosplita, kojoj autor upućuje posebnu zahvalu na otvorenosti za suradnju, ljubaznosti i pomoći tijekom snimanja.

Zahvale su upućene i tvrtki Kero Transporti na prijevozu ljudi i opreme te službi Inbox Taxi Split na logističkoj podršci.

“Božji dodir često prepoznajemo u susretu s čovjekom”, ističe Bekavac.

Posebno iznenađenje u spotu

Posebno iznenađenje u spotu predstavlja Mirela Buzov, koja je svojim umjetničkim talentom obogatila videospot naslikavši svetog Mihovila.

U spotu su sudjelovali: Mirela Buzov kao slikarica, Toni Divić na gitari, Tomislav Pavela na bas gitari, Ivan Rogošić na klavijaturama i Marin Bobeta na bubnjevima.

Uvod na hebrejskom jeziku otpjevala je Iva Ivković Ivanišević, dok su prateće vokale otpjevali Branka Pleština Stanić, Borna Matijević, Miran Židić, Ivan Rogošić i Ivan Anić.

Pjesma dostupna na YouTubeu i streaming platformama

Pjesma je snimana u studiju “Manistra”, gdje je Ivan Anić, uz sudjelovanje u aranžmanu i izvedbi, preuzeo i producentsku ulogu. Dio snimanja realiziran je i u studiju “Kužina” Siniše Ivelića.

Nova pjesma Srećka Bekavca objavljena je na njegovu YouTube kanalu, a dostupna je i na ostalim streaming platformama.