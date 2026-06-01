VAŽNA OBAVIJEST: Od 1. lipnja zabranjeno je spaljivanje na otvorenom

S dolaskom ljetnih mjeseci i povećanim rizikom od požara, od 1. lipnja na snazi je zabrana spaljivanja na otvorenom prostoru tijekom protupožarne sezone.

Zabranjeno je spaljivanje trave, korova, granja i drugog biljnog otpada, paljenje smeća i bilo kakvog otpada na otvorenom, korištenje otvorenog plamena na neosiguranim lokacijama te bacanje opušaka i drugih zapaljivih predmeta u prirodu.

Vatrogasci upozoravaju da je dovoljna samo jedna iskra da ugrozi ljudske živote, domove i prirodna bogatstva.

Nepoštivanje propisanih mjera može rezultirati visokim novčanim kaznama, a izazivanje požara podliježe zakonskoj odgovornosti.

U slučaju da primijetite dim ili požar, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili Centar 112.

Čuvajmo ljude, domove i prirodu koja nas okružuje.