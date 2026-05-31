NESTALA PRIJE 18 DANA Josipi iz Donjeg Prološca još uvijek ni traga, što joj se dogodilo?

Potraga za 32-godišnjom Josipom Perišić iz Donjeg Prološca traje već 18 dana, a policija i dalje intenzivno radi na rasvjetljavanju njezina nestanka.

Kako su potvrdili iz policije, zasad nema novih informacija koje bi dovele do njezina pronalaska. Pretraga terena i dalje se provodi na širem području Prološca, a u potragu su uključeni i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), koji već danima sustavno pregledavaju teren, no bez uspjeha.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema podacima iz Nacionalne evidencije nestalih osoba Ministarstva unutarnjih poslova, Josipa Perišić nestala je 13. svibnja 2026. godine, nakon što se udaljila s adrese prebivališta u Donjem Prološcu.

Riječ je o hrvatskoj državljanki rođenoj 1994. godine. Visoka je oko 170 centimetara, ima ravnu crnu kosu i kestenjaste oči. U trenutku nestanka bila je odjevena u bijelu suknju do koljena s crnim prugama.

Policija poziva građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku nestale osobe, obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem internetske stranice Nacionalne evidencije nestalih osoba.