Mislila je da zna sve o Hrvatskoj, a onda je došla na Jadran i objavila popis koji se masovno dijeli

Jedna turistkinja na Instagramu je podijelila listu stvari za koje kaže da bi voljela da ih je znala prije putovanja u Hrvatsku. Njezina objava brzo je privukla pažnju jer na jednostavan način otkriva što stranci najčešće nauče tek kada stignu na obalu, otoke i u stare dalmatinske gradove.

"Hrvatska je puno više od Dubrovnika", poručila je u objavi, ističući kristalno čisto more, skakanje s otoka na otok, srednjovjekovne gradove, zalaske sunca i odličnu hranu.

Ljeto se brzo rasproda, a trajekti nisu uvijek sigurni

Među prvim savjetima navela je kako trajekte, hotele i rent-a-car treba rezervirati što ranije jer se ljetna sezona u Hrvatskoj brzo popuni. Upozorila je i da se rasporedi trajekata mogu mijenjati zbog vremenskih uvjeta, zbog čega turistima savjetuje da uvijek ostave dovoljno vremena između planiranih putovanja. Posebno je naglasila i kako "island hopping" često traje dulje nego što izgleda na karti.

Turistkinja je poručila kako se putovanje Hrvatskom ne bi smjelo svesti samo na Dubrovnik. Kao destinacije koje vrijedi posjetiti izdvojila je Split, Hvar, Rovinj, Zadar i Istru, naglašavajući da svaka od njih ima poseban šarm. Za Dubrovnik je, pak, izdvojila praktičan savjet: Dubrovnik Pass, prema njezinim riječima, može uštedjeti dosta novca pri obilasku atrakcija.

Jedna od poruka koja će mnogima zapeti za oko odnosi se na cijene. Turistkinja je upozorila da Hrvatska više nije toliko jeftina koliko mnogi očekuju, osobito tijekom vrhunca ljetne sezone. Dodala je kako se kartice mogu koristiti gotovo svugdje, ali ipak savjetuje da se kod sebe ima i nešto gotovine. Podsjetila je i da Hrvatska sada koristi euro.

Kamen, stepenice, vrućina i — obavezne udobne cipele

Turistkinja je posebno upozorila na stare gradske jezgre, koje su često pune kamenih ulica, stepenica i uskih prolaza. Zbog toga turistima preporučuje udobnu obuću. Ljetne temperature, dodaje, mogu biti vrlo visoke, osobito ako se znamenitosti obilaze usred dana. Naglasila je i da je jadransko sunce jako čak i kada se ne čini toliko vruće, pa preporučuje zaštitu od sunca.

Među stvarima koje su je pozitivno iznenadile navela je i vodu iz slavine. Opisala ju je kao sigurnu, hladnu i izvrsnu. Strancima je, međutim, posebno skrenula pozornost na plaže. Mnogi turisti očekuju pijesak, no u Hrvatskoj ih često dočekaju šljunčane plaže. Zato savjetuje obuću za vodu.

Prema njezinim iskustvima, hrvatske ceste odlične su za road trip, no parking u blizini starih gradskih jezgri može biti težak i skup. Navela je i da Uber funkcionira u mnogim gradovima te da je često povoljniji od klasičnih taksija.

Najljepši pogledi ipak dolaze s mora

Turistkinja je posebno pohvalila izlete brodom, za koje tvrdi da se "100 posto isplate". Prema njezinim riječima, neki od najljepših pogleda na Hrvatsku pružaju se upravo s mora.

Za kraj je dodala i jedan savjet za one koji žele spavati u srcu starih gradova: smještaj unutar povijesnih jezgri može biti prekrasan, ali i bučan noću.

Objavu je zaključila porukom da će se mnogi iz Hrvatske vjerojatno vratiti kući već planirajući sljedeće putovanje.

