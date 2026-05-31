Ovo su nove cijene goriva u Hrvatskoj

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, prema važećoj vladinoj formuli, litra benzina bi od utorka trebala biti tri centa jeftinija te bi stajala euro i 61 cent.

Eurodizel trebao bi pojeftiniti pet centi po litri, pa bi se cijene litre benzina i dizela nakon dugo vremena izjednačile. Najveći pad cijene očekuje se kod plavog dizela: litra bi trebala biti šest centi jeftinija nego sad. Stajat će euro i devet centi.

Ove cijene stupit će na snagu u utorak, ako Vlada ne odluči povećati trošarine. Konačna odluka bit će donesena u ponedjeljak.