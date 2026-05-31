Dijelovi Podstrane, Splita i Solina ostaju bez struje

Dijelovi Podstrane, Splita i Solina bit će privremeno bez električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži i zamjene brojila.

U Podstrani će se izvoditi radovi na niskonaponskoj mreži, a bez struje će biti potrošači u ulicama Mile Gojsalić od kućnog broja 18 do 20 te od 37 do 41, kao i u Ulici Hrvatskih ratnih žrtava od broja 1A do 7. Očekivano trajanje radova je od 9 do 12 sati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U Splitu je najavljena zamjena brojila u Doverskoj ulici, i to na kućnim brojevima 23, 25, 27 i 29. Radovi su planirani u razdoblju od 7:30 do 12:30 sati.

Bez struje će privremeno biti i dio Solina, gdje je zbog zamjene brojila najavljen prekid opskrbe električnom energijom u ulici Dudini 33. Radovi su predviđeni od 7:30 do 12:30 sati.

Iz nadležnih službi napominju kako su radovi planirani, a u slučaju loših vremenskih uvjeta ili nepredviđenih okolnosti moguća je odgoda.