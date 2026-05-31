Zašto ovaj video iz Splita ima nekoliko tisuća pregleda? Pogledajte o čemu se radi

Video noćne šetnje Splitom, koji je 22. svibnja 2026. osvanuo na YouTubeu, privukao je pažnju gledatelja i prikupio 3.175 pregleda. U opisu videa autor ističe kako se Split, kada sunce zađe, pretvara u jedan od "najživljih i najčarobnijih gradova u Europi".

Riječ je o 4K ljetnoj noćnoj šetnji kroz srce Dalmacije, tijekom koje kamera vodi gledatelje Rivom, Dioklecijanovom palačom, Peristilom, Voćnim trgom i uskim kamenim ulicama stare gradske jezgre.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Nevjerojatna noćna energija" Splita

U opisu videa navodi se kako šetnja prikazuje "nevjerojatnu noćnu energiju" zbog koje je Split nezaboravan. Posebno se ističe Riva, s brojnim otvorenim barovima i kafićima, svjetlima uz more i ljetnim gužvama koje stvaraju prepoznatljivi splitski šušur.

Autor gledatelje vodi i kroz osvijetljeni labirint Dioklecijanove palače, jednu od najpoznatijih povijesnih kulisa na Mediteranu.

Glazba uživo na Peristilu i romantične kamene ulice

Među prizorima koji su navedeni kao najzanimljiviji u opisu videa ističe se akustična glazba uživo koja odjekuje Peristilom. Upravo taj spoj antičke arhitekture, noćne rasvjete i glazbe često je jedan od najdojmljivijih doživljaja za posjetitelje Splita.

U opisu se spominje i istraživanje uskih, romantičnih kamenih ulica stare gradske jezgre pod svjetlom lampiona, kao i ljetna atmosfera na Voćnom trgu.

Split kao magnet za turiste

Video je opisan ključnim riječima poput "Split Croatia night", "Split night walking tour 4K", "Diocletian's Palace at night", "Croatia summer travel", "Split nightlife 2026" i "European summer nights", što jasno pokazuje da je namijenjen publici koju zanima noćni život, turizam i ljetni ugođaj na Jadranu.

Sudeći prema opisu i interesu gledatelja, noćni Split još je jednom prikazan kao grad koji posebno oživi nakon zalaska sunca. Riva, Palača, Peristil i kamene kale ponovno su se našli u glavnoj ulozi, ovaj put pred očima tisuća korisnika YouTubea.