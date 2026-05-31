Dragan Primorac ulazi u utrku za čelno mjesto HOO-a, Nobilo uvjeren: "Pobjeda je neupitna"

Dragan Primorac kandidirat će se za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, potvrđeno je za 24sata, čime je i službeno okončana višednevna nagađanja o njegovu ulasku u utrku za nasljednika Zlatka Mateše.

Prema informacijama koje prenosi taj medij, Primorac bi svoju kandidaturu trebao javno objaviti uskoro, a podršku mu je već dao njegov dugogodišnji suradnik i odvjetnik Anto Nobilo. Kandidaturu za predsjednika HOO-a ranije je najavio i Josip Varvodić, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza i kardiokirurg iz KB Dubrava.

Iako se Primorac nije izravno očitovao o kandidaturi, prije nekoliko dana izjavio je kako vodi intenzivne razgovore sa sportašima i sportskim djelatnicima o budućnosti hrvatskog sporta.

Nobilo je u četvrtak sudjelovao na sastanku s predstavnicima neolimpijskih sportova, koji također imaju pravo glasa na izvanrednoj skupštini HOO-a zakazanoj za kraj srpnja. Tvrdi kako Primorac već sada uživa široku potporu sportskih saveza.

– Razgovaralo se u proteklo vrijeme s mnogo sportskih djelatnika i prema iskazanoj podršci njegova pobjeda je neupitna – rekao je Nobilo.

Kao glavne argumente za podršku Primorcu istaknuo je njegovo političko i organizacijsko iskustvo te međunarodne kontakte.

– Važno je da Hrvatski olimpijski odbor vode kompetentni i dokazani ljudi koji mogu kvalitetno predstavljati hrvatski sport na međunarodnoj razini. Primorac poznaje sustav, bio je ministar i ima iskustvo upravljanja velikim sustavima – kazao je Nobilo.

Dodao je kako buduće vodstvo HOO-a očekuje zahtjevan posao, uključujući rješavanje aktualnih problema i pripremu za nadolazeće Olimpijske igre.

Primorac je široj javnosti poznat i kao bivši ministar te predsjednički kandidat kojeg je na prošlim izborima podržao HDZ. U drugom krugu izbora poražen je od aktualnog predsjednika Zorana Milanovića.