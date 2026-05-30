Velikodušna ponuda iz Srinjina: "Dođite brati i ponesite koliko želite"

Na popularnoj Facebook stranici Virtualni Pazar objavljena je lijepa i nesvakidašnja ponuda koja je brzo privukla pažnju korisnika.

Jedan mještanin iz Srinjina pozvao je sve zainteresirane da slobodno dođu na njegovo polje i uberu plodove sa stabala. Kako je naveo u objavi, na raspolaganju je oko 30 stabala, a svatko može ponijeti koliko želi – za sebe i za one koje voli.

"Tko želi može slobodno doći u Srinjine brati i ponijeti koliko god želi onima koje vole. Čuvajte mi stablo i grane", stoji u objavi koja je izazvala brojne pozitivne reakcije.

Autor objave zamolio je posjetitelje samo jedno: da budu pažljivi prema stablima i granama kako bi se plodovi mogli brati i ubuduće.

Svi koji žele doći mogu se prethodno javiti na broj 098 497 282, kako bi ih vlasnik doveo do polja.