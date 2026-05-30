Od ponedjeljka velika promjena za građane: Evo kako će raditi policija tijekom ljeta

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska obavijestila je građane da od ponedjeljka, 1. lipnja 2026. godine, prelazi na ljetno radno vrijeme.

Prema novom rasporedu, radno vrijeme Policijske uprave bit će od 7 do 15 sati. Rad sa strankama na upravnim poslovima u zgradi prometne policije, na adresi Ulica dr. Andrije Hebranga 118 u Dubrovniku, kao i u policijskim postajama na području Dubrovačko-neretvanske županije, odvijat će se od 7:30 do 14:30 sati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iznimka je utorak, kada će radno vrijeme upravnih poslova za građane biti produljeno, od 8 do 17 sati. Ljetno radno vrijeme trajat će do 6. rujna 2026. godine.