Dramatična intervencija HGSS-a u Dalmaciji: Muškarcu pozlilo, spašavatelji stigli helikopterom

HGSS Stanica Dubrovnik danas je zaprimila dojavu o starijoj muškoj osobi kojoj je pozlilo na području Sniježnice.

S obzirom na zahtjevan teren i potrebu za brzim pristupom unesrećenoj osobi, zatražena je pomoć helikoptera Ministarstva obrane RH, odnosno Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, koji je poletio iz Divulja.

Pet spašavatelja uključeno u akciju

U intervenciju je bilo uključeno pet spašavatelja HGSS Stanice Dubrovnik. Oni su helikopterom prebačeni do helidroma na Sniježnici kako bi što prije stigli do osobe kojoj je bila potrebna pomoć. Helikopter je iz Dubrovnika krenuo u 13:15 sati.

Brzom reakcijom spašavatelja i angažmanom helikoptera, stariji muškarac je u 13:45 sati predan na daljnju medicinsku skrb. Iz HGSS-a su još jednom pokazali važnost brze koordinacije i spremnosti službi u situacijama kada su minute presudne.