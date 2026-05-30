ŠTO JEDAN HAJDUKOVAC ZNA O ODGOJU DJECE I MLADIH? Splićanima održao poštenu "lekciju"

Na konferenciji Future Minds u Splitu, među brojnim govornicima koji su istaknuli važnost mentalne otpornosti i zdravog razvoja djece i mladih, posebno se istaknuo Ivan Rakitić. Proslavljeni nogometaš, danas tehnički direktor Hajduka, ambasador UEFA-ine zaklade za djecu, suprug i otac dviju djevojčica, podijelio je osobna iskustva o uspjehu, pritisku i odgoju.

"Cijeli život sam se borio i ništa nije došlo slučajno. Ljudi često vide samo rezultat, ali iza toga stoje godine rada, odricanja i teški trenuci kada moraš ostati čvrst. Upravo su mi ti najteži trenuci bili najveći motiv, znao sam da nakon njih izlazim jači", poručio je Rakitić.

"Ja sam uvijek želio dokazati da mogu više"

Govoreći o izazovima profesionalnog sporta, istaknuo je koliko su ključni disciplina i odnos prema neuspjehu. Na pitanje što pobjednik radi kada ga trener stavi na klupu, odgovorio je s osmijehom na licu.

"Kad te trener stavi na klupu, možda ne razumiješ odluku, ali je moraš poštovati. Tada se moraš još više dokazati, i ponavaljam, poštovati odluku trenera, da znaš hijerarhiju, da znaš gdje si, što si, tko si. U tom trenutku kada me trener stavi na klupu ja bih jedva čekao sutrašnji dan i trening da mu pokažem da mogu više, da mu dokažem da je pogriješio i da mi je mjesto na terenu, a ne na klupi. Takve situacije grade karakter, odgovornost i mentalitet", rekao je.

Govorio je i o pritisku s kojim se susretao tijekom karijere.

"U sportu je pritisak nevjerojatan, ali upravo tada, kada je najteže, treba napraviti korak naprijed. I dok sam bio mlađi, nisam odustajao jer sam čak i u najvećim izazovima i u najtežim trenucima imao onaj osjećaj da ja to mogu, da mogu više. I to je ono najslađe.

Da je uvijek sve lijepo i zlatno nije, nikada nije u životu sve super. I najljepše je nakon poraza, kada padneš i kada se digneš, s moje strane se osjećaš puno ljepše i to mi je najljepše. Kada se netko želi povući, kada želi odustati, ja tada želim napraviti korak naprijed da se dokažem. Kod nas u sportu je pritisak nevjerojatan i kada je najteže ljudi koji u tom trenutku imaju taj karakter i tu moć da kažu "sada ja to želim, želim više", e to je za mene pravi put", pojasnio je.

Na pitanje kada je bilo najteže, prisjetio se i jednog od najstresnijih trenutaka karijere, izvođenja jedanaesteraca na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

"Kada su bili oni penali u Rusiji", ispalio je bez razmiščjanja i izazvao smijeh i gromoglasan pljesak publiike.

"Moraš se boriti, moraš se dokazati"

Rakitić je naglasio važnost pogrešaka u procesu odrastanja i uspjeha.

"Nije greška pasti, nego ne probati. Djecu ne trebamo učiti da budu savršena, nego da daju sve od sebe. Mnogo puta se dogodila ta situacija gdje sam pao, ali za mene je bilo sasvim jasno, nije greška pasti ili pogriješiti, greška je ne probati. Ne možeš krenuti u nešto da ti je sve spremno, moraš se boriti, moraš se dokazati, moraš živiti sve za to što si zacrtao.

Ja sam uvijek volio da sam kapetan, od malih nogu sam govorio "treneru, ja želim biti kapetan" i borio sam se za suigrače, za svoju momčad, brinuo sam se za sve nas i kada bi bilo grešaka tko je kriv, kapetan; znači preuzimao sam odgovornost. Nije da sam ja želio pogriješili nego sam želio uz tu grešku učiti i naravno da na tom putu da postaneš profesionalac vidiš da je to nešto ozbiljnije, ali koliko puta sam morao pasti, pogriješiti,... Jednom sam čak bio i suspendiran od strane trenera, danas sam sa tim greškama postao taj karakter, karakter pobjednika".

Posebno je istaknuo ulogu obitelji u njegovoj karijeri.

"Moj profesionalni put nije samo moj, nego zajednički put mene i moje obitelji. Supruga mi je bila ogromna podrška svih ovih godina. 15 godina smo skupa i kada ja dođem kući miran sam i opušten jer znam da imam podršku, da imam dobre ljude oko sebe koji ne kažu da je sve super nego i da ovo i ono nije dobro i što treba bolje. Važno je imati ljude koji će ti reći i kada nešto nije dobro", naglasio je te dodao kako njegov profesionalni put nije samo njegov već zajednički put cijele njegove obitelji. Ali i navijača koja su mu bili ogomna podrška u nogometnom svijetu.

"Danas sam ambasador jednom nogometnom turniru, imenovan sam prvim službenim ambasadorom UEFA-ine zaklade za djecu, puno putujem i toj djeci dati osmijeh, to je nešto lijepo, prekrasno. Nakon puno golova, pobjeda i trofeja, pobjeda je kada sve to prođe, a ti se i dalje osjećaš kao pobjednik jer i dalje radiš dobre stvari".

"Najvažnije mi je da su djeca sretna i vesela"

Na pitanje želi li da njegova djeca krenu sportskim putem, odgovorio je bez dileme:

"Najvažnije mi je da su sretna i vesela. Nije bitno je li to nogomet ili nešto drugo. Ako se svako jutro bude s osmijehom, e to je pobjeda."

Kao ključnu poruku mladima izdvojio je važnost truda i unutarnje motivacije.

"Ne moraju biti najbolji u svemu, ali sve što rade trebaju raditi najbolje što mogu. Ako dijete ide na trening s osmijehom, već smo uspjeli. Ako daje maksimum u školi, i četvorka je uspjeh. Ja svojoj djeci uvijek govorim, nije mi najvažnija petica, nego da su sretna, zdrava i da znaju da su dala maksimum."

Zaključno, Rakitić je za Dalmacija Danas istaknuo kako se prava vrijednost uspjeha vidi tek s odmakom.

"Za mene je danas uspjeh kada se nakon svega možemo sjetiti tih trenutaka i s osmijehom o njima pričati. To znači da je sve imalo smisla."

