Pogledajte što će dobiti dalmatinski otok

Nakon više od tri desetljeća od osnutka, Dobrovoljno vatrogasno društvo grada Visa napokon dobiva novi dom. Zahvaljujući europskim sredstvima, gradi se velik i suvremen objekt koji će protupožarnu zaštitu otoka podići na znatno višu razinu. Viški vatrogasci uskoro će se preseliti iz starog i neadekvatnog prostora u središtu grada u modernu zgradu na njegovu rubu, izvještava HRT.

Radovi u punom jeku

Novi vatrogasni dom gradi se uz nekadašnju veliku vojarnu, a završetak radova očekuje se do kraja godine. "Vrlo sam zadovoljan dinamikom. Trenutno su u tijeku grubi radovi, koji bi trebali biti gotovi najkasnije do 15. srpnja. Nakon toga krećemo s izolacijom, podovima i ostalim radovima", pojašnjava voditelj gradilišta Loren Plazon.

Sredstva za izgradnju osigurana su iz europskih fondova, a u sklopu istog projekta općina Šolta dobit će novu vatrogasnu cisternu. "Nositelj projekta je Grad Vis, a partner nam je Općina Šolta. Prijavljen je putem Integriranog teritorijalnog programa za otoke, a ukupna vrijednost mu je oko četiri milijuna eura", rekao je viški gradonačelnik Hrvoje Mratinić.

Projekt vrijedan četiri milijuna eura

Vatrogasci će preseljenjem dobiti četverostruko veći prostor od dosadašnjeg, koji se nalazi u staroj i tijesnoj zgradi u centru Visa. Posebno se vesele novim garažama. "Imat ćemo jednu manju i dvije veće garaže, gdje ćemo moći smjestiti sve naše kamione i opremu. Tako će sve biti na sigurnom, unutra, a ne kao sada izloženo suncu i kiši tijekom cijele godine", ističe zamjenik predsjednika DVD-a Vis Pave Pincetić.

Za Pincetića, koji se vatrogascima pridružio kao 11-godišnji dječak, ovaj projekt ima i veliku emotivnu vrijednost. "Naše društvo trenutno broji šezdesetak operativnih članova, a ukupno nas je stotinjak. Svi smo obučeni, prošli smo razne tečajeve i imamo dosta opreme. Eto, konačno ćemo nakon 30 godina dobiti i svoju novu kuću", dodaje on.

Ulaganje u prevenciju požara

Iako Vis ima bujnu vegetaciju, otok se uspješno brani od velikih požara. "Tijekom ljeta DVD Vis i DVD Komiža organiziraju vatrogasne ophodnje i aktivno rade na prevenciji. Novi dom će sa svojom modernom tehnologijom zasigurno dodatno doprinijeti boljoj preventivi", smatra gradonačelnik Mratinić.

Ključan dio prevencije je i održavanje te širenje protupožarnih i brojnih makadamskih putova na otoku. U tim poslovima vatrogasci surađuju s Hrvatskim šumama, a nedavno su od Ministarstva gospodarstva dobili i komunalni traktor s opremom za krčenje i proširivanje šumskih putova.