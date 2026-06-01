Strankinju s Hvara u splitsku bolnicu hitno prevozila vojska jer helikopteri nisu mogli letjeti?!

U četvrtak i petak helikopter HRZ-a letio je na Korčulu i Vis, u subotu ujutro po pacijenta na brdo Snježnicu u Konavlima, a onda u noći sa subote na nedjelju letjeli su na Hvar po stranu državljanku koja je prevezana u KBC Split.

Iz MORH-a kažu kako je potpora i pomoć Ministarstva obrane i Oružanih snaga institucijama civilne vlasti propisana Zakonom o obrani, a civilne institucije mogu zatražiti angažman Oružanih snaga tek kada iscrpe sve svoje raspoložive resurse, javlja Dnevnik.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Helikopter iz baze na Braču bio je na popravku zbog kvara na oba motora. Najnoviji MUP-ov helikopter koji je u veljači predstavljen kao trajno stacioniran u Čilipima nije tu – prvo je bio na obuci, a sada je na servisu. Na raspolaganju je manja letjelica, no MUP-ovi helikopteri lete do 18 sati, ne i noću, takvi su ugovori.Puno je pitanja za ravnateljicu Zavoda za hitnu medicinu. I u ponedjeljak je Dnevnik Nove TV pisanim putem tražio njezinu izjavu, no nije ju dobio.

Kada ju je reporterka Dnevnika Nove TV krajem travnja pokušala upitati o problemima u sustavu hitne medicine, Maja Grba-Bujević nije odgovorila na pitanje te se udaljila.

Slična situacija dogodila se i u svibnju. Na pitanje reporterke o slučaju s Paga i okolnostima događaja, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu zatražila je da se prestane snimati. "Možete li prestati ovo snimati, hoćete, molim vas prestati", rekla je Grba-Bujević.

"Ako pružatelj usluge ne ispuni tu ugovornu obvezu, plaća ugovornu kaznu Ministarstvu zdravstva"

A na pitanja Dnevnika Nove TV iz Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu tek parcijalni odgovori. Kažu kako je helikopter na Braču od nedjelje opet u funkciji. Na pitanje predviđaju li ugovori zamjenski helikopter u slučajevima kvara i koliki troškovi nastaju angažiranjem MORH-a te tko ih plaća odgovorili su sljedeće:

"U skladu s ugovorima koje je s pružateljem usluge HHMS-a potpisalo Ministarstvo zdravstva, pružatelj usluge dužan je u slučaju operativne nedostupnosti helikoptera osigurati zamjenski helikopter istih ili boljih tehničkih karakteristika u roku od osam sati. Ako pružatelj usluge ne ispuni tu ugovornu obvezu, plaća ugovornu kaznu Ministarstvu zdravstva."

Ministricu zdravstva na Braču je Dnevnik Nove TV htio pitati što je s kaznama i pružateljem usluge - no ona nije htjela davati izjave.

Premijer je i sustavom i čelnim ljudima očito zadovoljan, kaže da ničega od ovih usluga prije njegove Vlade nije bilo.

"Jesam li ja razgovarao s Grbom Bujević? Pa nisam, evo tu je ministrica zdravstva - ona je maloprije govorila o dvije vrste hitne medicinske službe koju do mandata mojih vlada u Hrvatskoj nismo imali. Niti hitnu helikoptersku službu nismo imali, niti hitnu pomorsku službu... Danas imamo specijalizirane brodice s timovima, imamo medicinske helikoptere koji obavljaju te zadaće. Mislim da smo mi tu cijelu razinu usluge digli na visoku razinu", poručio je Andrej Plenković.

Da može puno bolje, smatra gradonačelnik Komiže. Upravo otočani najviše ovise o ovakvoj vrsti medicinskih prijevoza, a o tome svjedoče i svi slučajevi u kojima se pokazalo kako sustav nekada zakaže.

"U našoj županiji, a vjerojatno i u drugim županijama jednostavno sustavi 112 jedan 194 nisu povezani. Jednostavno se ne diže na višu razinu kada dođe do problema. Ide sve nabolje, ali moramo to dovesti do savršenstva jer je ljudski život najvrjedniji", poručio je Ivica Vitaljić, gradonačelnik Komiže.

I upravo zato na sva pitanja treba dati odgovore i svaki potencijalni problem pokušati riješiti, a na mogućim propustima naučiti kako da se nikada ne ponove.