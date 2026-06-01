Panika u zraku iznad BiH: Pet ozlijeđenih nakon udara turbulencije, stjuardesa udarila u plafon kabine

Petero osoba je ozlijeđeno nakon što je Eurowingsin Airbus A320 naišao na turbulenciju u blizini Sarajeva, uključujući vrtlog uzrokovan avionom ispred sebe, javlja Klix.ba.

Zrakoplov Eurowingsa, koji je 30. svibnja letio iz Rodosa u Grčkoj za Köln u Njemačkoj, nalazio se oko 37 kilometara istočno od Sarajeva kada mu je kontrola zračnog prometa odobrila uspon s 10 500 na 11 500 metara.

Ispred njega se nalazio Emirates Airbus A380 koji je letio iz Dubaija za London. Dok se penjao na odobrenu visinu od 11 500 metara, A320 je iznenada prekinuo uspon na oko 11 500 metara i vratio se na 10 500 metara, spuštajući se brzinom do 900 metara u minuti.

Prema informacijama koje je dobio Aviation Herald, zrakoplov je naišao na turbulenciju, uključujući turbulenciju uzrokovanu vrtložnim strujama Airbusa A380 koji je letio ispred njega.

U incidentu su lakšim ozljedama zadobili četiri putnika i jedna stjuardesa, koja je od siline udara bačena prema stropu kabine.

Po slijetanju u Köln, avion je dočekala medicinska služba. Ozlijeđenima je prvo pružena pomoć u avionu, nakon čega su prevezeni u bolnicu.

Airbus A380 nastavio je let prema Londonu, gdje je sigurno sletio..