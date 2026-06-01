Nekadašnji Livajin suigrač preminuo u 33. godini

Bivši grčki nogometni reprezentativac Marios Oikonomou preminuo je nakon posljedica prometne nesreće u dobi od 33 godine, javljaju grčki mediji. Prošlog mjeseca Oikonomou se sudario s automobilom čiji je vozač izvodio polukružno okretanje. Nakon što mu je stanje bilo kritično, Marios je osam dana kasnije podlegnuo ozljedama i preminuo u bolnici.

Oikonomou je tijekom karijere upisao šest nastupa za reprezentaciju Grčke, a profesionalni put započeo je u klubu PAS Giannina. Nakon toga preselio se u Italiju, gdje je igrao za Cagliari, Bolognu, SPAL i Bari.

Dvije sezone proveo je u atenskom AEK-u, gdje je bio suigrač hrvatskog nogometaša Marka Livaje, a karijeru je nastavio u Sampdoriju, te danskom Kopenhagenu. Profesionalnu karijeru zaključio je prije dvije godine u dresu Panetolikos, piše Gol.hr.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je veliki šok u grčkoj sportskoj javnosti, a brojni klubovi, suigrači i bivši suigrači opraštaju se od njega preko društvenih mreža.