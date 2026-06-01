Uhvaćen na djelu! 'Gospodin Savršeni' nakon prekida s Majom uživa s poznatom ljepoticom

Gospodin Savršeni četvrte sezone Šime Elez i bivša kandidatkinja Mia Miškulin privukli su pozornost pratitelja zajedničkim druženjem tijekom vikenda.

Mia je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju sa Šimom nastalu tijekom večernjeg izlaska. Uz objavu je dodala i ružičasto srce, što je odmah potaknulo brojne reakcije i nagađanja među pratiteljima.

Podsjetimo, odnos Mije Miškulin i Šime Eleza razvijao se u showu 'Gospodin Savršeni'. Mia je od početka pokazivala simpatije prema Šimi, a svoju odlučnost dokazala je kada je iskoristila "crnu ružu" da prekine njegov spoj s Ninom. "Mislim da je nakon pet minuta zaboravio na Ninu i da je to naš spoj", samouvjereno je izjavila tada, šokiravši i Šimu i druge djevojke.

Unatoč vidljivoj kemiji, Šime ju je eliminirao tik pred finale. "Trebao bih birati razum, ali vodim se srcem", zagonetno je najavio Šime pri donošenju odluke. Mia je ispadanje prihvatila emotivno, no bez gorčine, zahvalivši na tom iskustvu, piše Večernji list.

Inače, Šime je nakon showa bio u vezi s pjevačicom Majom Šuput, no par je prošlog tjedna otkrio da je vezi došao kraj. Pjevačica i poduzetnica je prošlog tjedna potvrdila je prekid. Vijest je za Showbuzz potvrdila sama Maja, odgovarajući na pitanje o nastupu Davida Balinta u showu "Tvoje lice zvuči poznato", koji je glumio Maju. ''Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti'', kazala je Maja kroz smijeh. Dodala je da se Davidov nastup svidio njenom sinu Bloomu i njoj.

''Meni je to bilo fantastično! Bloom i ja smo se nasmijali do suza. Ja sam pola nastupa držala ruke preko očiju, kao da gledam sebe pa me strah da ne vidim nešto što ne želim vidjeti. Baš smo se nasmijali. Bila sam tako nabildana, tako jaka, tako visoka... ma top sam bila! Prava nedjeljna zabava'', kazala je i dodala da joj uskoro izlazi nova pjesma.

''Sada je najveće uzbuđenje u mom timu nova pjesma. Bit će to pravi ljetni hit i veliko iznenađenje jer je riječ o duetu. Mogu vam otkriti da se pjesma zove 'Nedovoljno lijep'. Već dva tjedna radimo samo na tome – od organizacije do snimanja spota, a ovih dana počinje i samo snimanje. Plan je da pjesma izađe do kraja lipnja i svi smo potpuno u tome'', rekla je, prenosi Večernji list.