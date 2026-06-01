Maja Šuput i Šime Elez nakon prekida napravili iznimku koja je iznenadila mnoge

Iako su Maja Šuput i Šime Elez potvrdili da je njihovoj ljubavnoj priči došao kraj, nakon prekida nisu povukli potez koji je danas gotovo postao pravilo među bivšim partnerima.

Dok mnogi nakon ljubavnog kraha najprije brišu zajedničke fotografije s društvenih mreža, Maja i Šime odlučili su učiniti suprotno. Njihovi Instagram profili i dalje čuvaju uspomene na vezu koja je mjesecima privlačila pažnju javnosti i punila medijske stupce, piše Dnevnik.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

Na Majinom profilu još uvijek se mogu pronaći fotografije s putovanja, romantičnih večera i brojnih zajedničkih trenutaka koje je rado dijelila sa svojim pratiteljima. Ništa drukčije nije ni kod Šime, koji također nije uklonio objave nastale tijekom njihove veze.

Takav potez mnoge je iznenadio jer su društvene mreže posljednjih godina postale svojevrsni pokazatelj odnosa među bivšim partnerima. Ipak, čini se da su Maja i Šime odlučili ostaviti zajedničke uspomene netaknutima, barem za sada.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

Hoće li fotografije ostati trajni podsjetnik na njihovu vezu ili će s vremenom ipak nestati s profila, pokazat će naredni dani.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

Podsjetimo, Maja je vijest o njihovom prekidu otkrila za portal Dnevnik.hr.

''Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze šoubiz novosti'', kroz smijeh je u svom stilu rekla Maja.