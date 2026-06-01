Obilježena 35. obljetnica 3. Imotske bojne: Počast hrvatskim braniteljima i njihovoj žrtvi

Povodom 35. obljetnice osnutka 3. Imotske bojne 4. gardijske brigade, u Imotskom je održano prigodno obilježavanje kojim je odana počast hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u obrani Domovine tijekom Domovinskog rata.

Među sudionicima obilježavanja bio je i načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić, koji je tom prilikom istaknuo važnost očuvanja sjećanja na branitelje i njihovu žrtvu za slobodu Hrvatske.

Kod spomen-obilježja Topana položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak trajne zahvalnosti poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima. Sudionici su se prisjetili pripadnika 3. Imotske bojne koji su u najtežim trenucima stali u obranu Hrvatske, dajući nemjerljiv doprinos stvaranju i obrani neovisne države.

„Njihova žrtva nije samo dio naše prošlosti, nego i temelj naše sadašnjosti te obveza prema budućim naraštajima“, poručio je Dropuljić, naglašavajući kako sjećanje na branitelje i istina o njihovoj ulozi moraju ostati trajna vrijednost hrvatskog društva.

Na kraju je svim pripadnicima 3. Imotske bojne upućena iskrena čestitka povodom njihove obljetnice, uz zahvalu za doprinos slobodi i neovisnosti Republike Hrvatske.