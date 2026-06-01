Preminula je Sejda Bešlić, žena koja je stajala uz Halida kroz cijeli život

Tužna vijest potresla je obitelj, prijatelje i brojne poštovatelje obitelji Bešlić.

Prema navodima koji su se pojavili u javnosti, preminula je Sejda Bešlić, supruga legendarnog pjevača Halida Bešlića, nakon dugotrajne i teške borbe s bolešću.

Sejda je desetljećima bila najveći oslonac svom suprugu, s kojim je provela gotovo cijeli život. Njihova ljubavna priča trajala je više od četiri desetljeća i često se isticala kao primjer odanosti, poštovanja i bezuvjetne podrške. Dok je Halid osvajao publiku diljem regije svojim pjesmama, Sejda je bila njegova mirna luka, osoba koja je stajala uz njega u najljepšim, ali i najtežim trenucima života, piše In Fokus.

Nakon smrti Halida Bešlića u listopadu prošle godine, Sejdino zdravstveno stanje dodatno se pogoršalo. Mjesecima se liječila i prolazila kroz zahtjevne terapije, a obitelj i prijatelji nadali su se njezinu oporavku. Posljednje informacije govorile su kako se nalazila pod stalnim liječničkim nadzorom te da je uz sebe imala sina Dina, koji joj je bio najveća podrška tijekom liječenja.

Oni koji su je poznavali opisuju je kao skromnu, dostojanstvenu i iznimno srdačnu osobu koja nikada nije tražila pozornost javnosti. Unatoč tome što je bila supruga jedne od najvećih glazbenih zvijezda regije, ostala je poznata po svojoj jednostavnosti i predanosti obitelji.

Brojni prijatelji i poštovatelji obitelji Bešlić opraštaju se od žene koja je ostavila dubok trag u životima onih koji su je poznavali. Njezino ime ostat će neraskidivo povezano s jednom od najljepših ljubavnih priča na regionalnoj glazbenoj sceni, a uspomena na nju živjet će kroz obitelj, prijatelje i sve one koji su cijenili njezinu dobrotu i snagu.