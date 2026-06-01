Zaustavljena gradnja dvaju kruzera u hrvatskom brodogradilištu. Evo u čemu je problem

Gradnja dvaju riječnih kruzera u riječkom brodogradilištu zasad je na čekanju. Riječ je o poslu koji je “3. maj brodogradilište” ugovorilo sa Scenic grupom, točnije njihovom tvrtkom MKM Yachts krajem prošle godine, a početak rezanja limova za prvu novogradnju trebao je biti u svibnju. Planiranu dinamiku gradnje, međutim, pomakle su okolnosti s portugalskim vlastima, piše Novi list.

Riječ je o brodovima koji su dizajnirani i projektirani upravo za plovidbu tamošnjom rijekom Douro za koju je, kako kaže direktor MKM Yachtsa Saše Čokljata, portugalska regulatorna agencija privremeno obustavila izdavanje novih dozvola za plovidbu.

Privremena odgoda

"Značajan broj brodova koji danas plove rijekom Douro otvorio je pitanje njihovog utjecaja na okoliš i održivost daljnjeg razvoja riječnog prometa na tom području.

Iz tog je razloga portugalska agencija nadležna za regulaciju plovidbe tom rijekom odlučila provesti studiju utjecaja na okoliš kako bi se procijenili učinci postojećeg i budućeg intenziteta plovidbe.

Do završetka studije i objave njezinih rezultata, privremeno je obustavljeno izdavanje novih dozvola za plovibu. Zbog tih smo okolnosti donijeli odluku o privremenoj odgodi početka gradnje trupova za te dvije novogradnje", pojašnjava Čokljat.

Rezultati studije očekuju se krajem lipnja, nakon čega bi se definirali daljnji koraci vezani uz realizaciju projekta i terminski plan gradnje ovih riječnih brodova.

Ovaj posao važan je za održavanje popunjenosti kapaciteta riječkog brodogradilišta.

Direktor riječkog brodogradilišta koji sada posluje u sastavu Iskra grupe Roko Vuletić, smatra da nema razloga za brigu jer je riječ samo o privremenoj odgodi početka gradnje riječnih brodova, a dodaje i da brodogradilište radi punom parom na gradnji najvećeg broda Scenic grupe, 205-metarskog polarnog kruzera za luksuzna ekspedicijska putovanja koji “raste” na trećemajskom navozu.

Drugim riječima, posla zasad ne manjka. Ugovori za riječne kruzere su i dalje na snazi, a do kraja lipnja očekuju se povratne informacije od portugalskih vlasti, kaže Vuletić.

Scenic grupa u operativi već ima dva broda na rijeci Douro, a novougovoreni riječni kruzeri za plovidbu tom rijekom projektirani su u dužini od 80 metara. Okvirne procjene njihove vrijednosti upućuju da se radi o iznosima od oko 25 milijuna eura po brodu.

Posao s riječkim brodogradilištem dogovoren je na postojećem modelu suradnje na način da trećemajci odrađuju dio vezan uz gradnju i djelomično opremanje trupa broda, dok kasniju fazu, onu završnog opremanja, preuzima tim MKM Yachtsa.

Riječni kruzeri u trećemajskom brodogradilištu ne planiraju se graditi na navozu, već na jednom od tamošnjih platoa.