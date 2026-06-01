Dalija Orešković podnijela kaznenu prijavu zbog naslovnice tjednika

Saborska zastupnica Dalija Orešković objavila je kako podnosi kaznenu prijavu protiv glavnog urednika Hrvatskog tjednika Ivice Marijačića zbog naslovnice na kojoj je, prema njezinim navodima, objavljen poziv na vješanje više javnih osoba, među kojima su Tomislav Tomašević, Stjepan Mesić, Sandra Benčić, Franjo Habulin, Ivana Kekin i sama Orešković.

Istaknula je da prijavu podnosi u osobno ime, ali i kao predstavnica političke stranke čiji mandat obnaša u Hrvatskom saboru. Smatra da se ne radi samo o mogućem kaznenom djelu javnog poticanja na nasilje i mržnju, nego i o pitanju od šireg političkog i društvenog značaja.

Orešković tvrdi kako je posljednjih godina prisutno sustavno etiketiranje oporbenih političara, novinara i intelektualaca kroz, kako navodi, stvaranje narativa kojim ih se prikazuje kao neprijatelje Hrvatske. Upozorava da takva retorika pridonosi porastu prijetnji i poziva na javni linč osoba koje se označava „unutarnjim neprijateljima“.

U objavi se osvrnula i na povijesne teme, optužujući određene političke aktere za povijesni revizionizam i pokušaje rehabilitacije NDH. Naglasila je kako smatra neprihvatljivim javno pozivanje na nasilje te poručila da se takvim pojavama mora stati na kraj.

Posebno je istaknula da se na spornoj naslovnici među prozvanima nalazi i bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, navodeći kako se ne sjeća da je tijekom njegova predsjedničkog mandata ili u prvim godinama hrvatske samostalnosti bilo sličnih javnih poziva na nasilje prema političkim protivnicima.

Orešković je poručila da su ovakve poruke prijetnja ne samo pojedincima nego i demokratskom poretku te ustavnim vrijednostima Republike Hrvatske. Također je pozvala glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i DORH da reagiraju u skladu sa svojim zakonskim ovlastima.

Na kraju je upozorila da će, nastavi li se retorika koju smatra govorom mržnje prema oporbi, podnositi i nove kaznene prijave. U objavi je javno podijelila i fotografiju naslovnice Hrvatskog tjednika zbog koje podnosi prijavu, pozivajući građane da sami procijene njezin sadržaj.