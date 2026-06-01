Palestinska cirkuska škola ovog utorka nastupa u Splitu 

Amfiteatar Doma mladih će ovoga utorka, 2. lipnja u 20 sati ugostiti predstavu palestinske cirkuske škole "SARAB", snažno i emotivno cirkusko-kazališno djelo koje kroz osobne priče palestinskih izvođača progovara o iskustvu izbjeglištva, gubitka doma i borbi za dostojanstven život.

Organizator događaja je suvremeni cirkuski kolektiv ROOM 100 koji je u suradnji sa zagrebačkim kolektivom Cirkorama tijekom svibnja i lipnja, u sklopu europske turneje doveo predstavu u Zagreb, a nakon Splita gostovat će i u Istri.

"Naziv predstave 'SARAB' u slobodnom prijevodu znači 'fatamorgana'. Predstava je izvorno nastala kao umjetnički odgovor na iskustva palestinskih izbjeglica, no nakon novih sukoba i izbjegličkih kriza umjetnički tim proširio je fokus na univerzalno iskustvo svih ljudi prisiljenih na bijeg. Predstava ne govori o statistikama i brojkama, nego o ljudima i pojedincima iza pojma „izbjeglica“. Kroz suvremeni cirkus, pet palestinskih izvođača koristi žongliranje, akrobatiku i penjanje kako bi ispričali vlastite priče o strahu, gubitku, nadi i preživljavanju. Predstava podsjeća da iza svake migracije stoji ljudski život, obitelj i potreba za sigurnošću", kazala je Antonia Kuzmanić iz kolektiva ROOM 100, koja poziva građane da se odazovu predstavi kao znak solidarnosti s palestinskim narodom.

Palestinska cirkuska škola osnovana je 2006. godine s idejom da djeci i mladima u Palestini omogući prostor za kreativno izražavanje, igru i slobodu kroz cirkusku umjetnost. Danas škola godišnje okuplja stotine djece i mladih kroz radionice, treninge, festivale i programe u gradovima, selima i izbjegličkim kampovima diljem Palestine.

Škola djeluje u iznimno teškim okolnostima, pod okupacijom, uz svakodnevna ograničenja kretanja, nasilje i nesigurnost. Unatoč tome, njihovi treneri i umjetnici nastavljaju raditi, putovati i stvarati prostore zajedništva, radosti i otpora. Tijekom posljednjih godina njihovi su članovi i prostori bili izravno pogođeni ratom i represijom, uključujući uništenje školske zgrade i pritvaranje kolega i suradnika.

Dolazak predstave "SARAB" zato nije samo gostovanje međunarodne predstave, već i rijetka prilika da se kroz umjetnost čuju glasovi ljudi koji stvaraju i žive u okolnostima stalnog nasilja i nesigurnosti. Publika je pozvana da svojim dolaskom podrži palestinske umjetnike i pokaže solidarnost s narodom koji, unatoč svemu, nastavlja stvarati, govoriti i pružati otpor kroz umjetnost.

Ulaznice za predstavu dostupne su putem linka.