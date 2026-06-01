Splitska policija uhitila tri dilera, zaplijenili "travu", kokain i heroin

Na području PU splitsko- dalmatinske policijski službenici Službe kriminaliteta droga, Policijske postaje Brač te Prve policijske Postaje i Jedinice specijalne i interventne policije realizirali su još tri značajna kriminalistička istraživanja usmjerena na suzbijanje zlouporabe droga tijekom kojeg su u tri odvojena događaja pronađene veće količina marihuane i kokaina te heroin.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem nad 20-godišnjakom otkrivena je i spriječena daljnja proizvodnja i distribucija veće količine droge marihuane. Tijekom postupanja na području Splita oduzeto je 1491,6 gram droge marihuane te predmeti koji se dovode u vezu s daljnjom preprodajom uključujući digitalnu vagu i uređaj za vakumiranje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U drugom slučaju, na području Brača, od 37-godišnjaka je oduzeto 81.3 grama kokaina i 26,3 grama marihuane. Tijekom pretrage stana kojim se koristi pronađeni su i oduzeti novac uređaji za vakumiranje i vaga za precizno mjerenje.

U trećem događaju policijski službenici su od 54-godišnjaka na području Splita oduzeli skoro 36 grama heroina.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su navedeni počinili kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i prometa drogama. Uz kaznene prijave predani su pritvorskom nadzorniku.