Dvojica muškaraca privedena zbog narušavanja reda tijekom policijske racije u Splitu, sud ih pustio na slobodu

U žurnom postupku na Općinski prekršajni sud u Splitu odvedena su dvojica muškaraca koji su u subotu, 30. svibnja 2026.godine, oko 01,40 sati za vrijeme dok su policijski službenici u ugostiteljskom objektu provodili poslove operativne akcije racija, u alkoholizirano stanju narušavali javni red i mir.

U navedenom događaju sudjelovali su 45-godišnjak i 20-godišnjak. Nad njima su policijski službenici uporabili sredstva prisile, uhićeni su i odvedeni u policijsku postaju, a nakon obrade, s obzirom na to da su obojica do sada evidentirani za počinjenje prekršaja i kaznenih djela, uz prijedloge su odvedeni na sud.

U odnosu na 45-godišnjaka utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je u vidno alkoholiziranom stanju glasno, nerazgovijetno, neprimjereno i neartikulirano ispred gostiju vikao i komentirao rad policije, da bi nakon što je pristao izaći izvan objekta, započeo vikati i pokušao se, bez odobrenja policije, koristeći fizičku snagu, vratiti unutar objekta u čemu su ga spriječili policijski službenici. S obzirom na to da je do sada šest puta pravomoćno kažnjavan zbog prekršaja iz Zakona protiv javnog reda i mira, Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ali u tijeku mu je postupak zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja u kojem mu se treba donijeti presuda zbog nošenja ilegalnog oružja, sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora. Naime, radi se o osobi koja je, uz sve navedeno, do sada više puta i kazneno prijavljivana za teška kaznena djela, među kojima razbojništvo, prijetnje, tešku tjelesnu ozljedu te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Sud ga je pustio na slobodu uz obrazloženje da ne postoje okolnosti iz čl. 135 za određivanje zadržavanja odnosno između ostalog jer da ne postoje osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti istovrsni prekršaj.

Druga osoba, 20-godišnjak je odveden na sud jer je tijekom postupanja policijskih službenika u vidno alkoholiziranom stanju, ometao obavljanje službenih zadaća tako da je vikao na policijske službenike, govorio im da ih može biti sram, a nastavio je s narušavanjem i nakon što su mu policajci izdali naredba da prestane i tako je počinio prekršaje iz čl. 13 i čl.17 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Nad njim su također uporabljena sredstva prisile, uhićen je i odveden u službene prostorije, a odbio je obaviti alkotestiranje. S obzirom na to da je u posljednje dvije godine pravomoćno prekršajno kažnjavan zbog narušavanja javnog reda i mira, ali je do sada i kazneno prijavljivan zbog kaznenih djela s elementima nasilja tešku tjelesnu ozljedu, protupravnu naplatu, dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te za oštećenje tuđe svari.

U žurnom postupku je odveden na sud uz prijedlog da mu se odredi zadržavanje. Nadalje, sudu je predloženo da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju 25 dana.

Sud ga je pustio na slobodu uz obrazloženje da s obzirom na kriminalnu količinu u konkretnom slučaju te činjenično stanje kako proizlazi iz dostupnih dokaza, prema mišljenju suda nisu ispunjeni uvjeti za izricanje zadržavanja kao najstrože mjere. Protiv takve odluke suda nije dopuštena žalba, a odluka o odgovornosti za počinjene prekršaje bit će naknadno donesena.