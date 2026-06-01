PROMETNI KAOS U SPLITU Ne rade semafori na križanju Poljičke i Velebitske, stvaraju se velike gužve

Na Poljičkoj cesti u Splitu iza 12 sati su se počele stvarati veće prometne gužve zbog kvara semafora na križanju s Velebitskom ulicom, tj. zbog nestanka struje u ovom dijelu Splita.

Zbog neispravne signalizacije promet se odvija otežano, a kolone vozila formiraju se na prilazima raskrižju.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez, osobito pri uključivanju u raskrižje, kao i strpljenje dok se prometna situacija ne normalizira.

Svi koji mogu, neka koriste alternativne pravce kako bi izbjegli dodatno zadržavanje na ovom dijelu prometnice.