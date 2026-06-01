STEM ljeto kuca na vrata

Uz završetak proljetnih ciklusa i pokretanje potpuno novih ljetnih radionica robotike i dronova za osnovnoškolce, ovaj mjesec obilježit će i javna manifestacija u Sinju te studijski posjet međunarodnom natjecanju dronova u Mađarskoj.

Cilj projekta FAUST je kroz praktičan rad približiti svijet robotike, programiranja i dronova učenicima od 1. do 8. razreda te potaknuti razvoj njihovih digitalnih i tehničkih vještina. Sudjelovanje u svim aktivnostima je u potpunosti besplatno, zahvaljujući financiranju iz sredstava Europske unije i proračuna Republike Hrvatske.

Završetak starih i pokretanje novih ciklusa radionica u Splitu

Lipanj donosi dinamičan raspored u učionicama, s naglaskom na nove, intenzivne cikluse radionica na području Splita:

16. ciklus (Split - RZC Adriatic): U subotu, 6. lipnja, od 9:00 do 12:00 sati održava se završna radionica na temu "Korištenje dronova III" u prostoru RZC Adriatic (R. Boškovića 20) čime se završava ciklus radionica u RZC Adriatic.

Dva ciklusa na koja se možete prijaviti preko stranica www.faust.izvrsna.hr:

18. ciklus (Split - OŠ Split 3): (VAŽNO: samo za učenike 5.do 8.razreda) Novi, brzi ljetni ciklus održat će se u OŠ Split 3 (Ul. Bruna Bušića 6) u jutarnjem terminu od 9:00 do 12:00 sati kroz sljedeće dane i teme:

15. lipnja: Uvodna radionica

16. lipnja: Robotika i robotski sustavi

17. lipnja: Korištenje dronova I

18. lipnja: Korištenje dronova II

19. lipnja: Korištenje dronova III

19. ciklus (Split - OŠ Kamen-Šine, P.Š. Sirobuja): Još jedan novi ciklus pokreće se na Sirobuji, također u terminu od 9:00 do 12:00 sati prema sljedećem rasporedu:

17. lipnja: Uvodna radionica

18. lipnja: Robotika i robotski sustavi

19. lipnja: Korištenje dronova I

23. lipnja: Korištenje dronova II

24. lipnja: Korištenje dronova III

FAUST.FPV.DAY 17 – Javna manifestacija u Sinju

Poseban naglasak stavljen je na novi javni događaj otvoren za sve građane, roditelje i djecu : FAUST.FPV.DAY 17.

Kada: Petak, 12. lipnja 2026. od 10:00 do 13:00 sati.

Gdje: Sinj, na javnom prostoru ispred Osnovne škole Marka Marulića (Ul. Vladimira Nazora).

Posjetitelji će imati priliku vidjeti demonstracije letenja i tehnologije dronova te saznati kako se djeca mogu uključiti u buduće besplatne STEM aktivnosti projekta.

Međunarodna suradnja i studijski posjet Mađarskoj

U sklopu jačanja kapaciteta i razmjene znanja, projektni tim od 12. do 14. lipnja odlazi u studijski posjet Mađarskoj (Ráckeve, Leányvár Inn). Tamo će prisustvovati prestižnom događaju utrka dronova pod nazivom "Tiny Drones - Summer Fest 2026 drone racing event", što će donijeti nova vrijedna iskustva za daljnji razvoj FPV akademije u Splitu.

O projektu

Projekt FAUST (SF.2.4.06.04.0023) provodi se u partnerstvu s relevantnim obrazovnim i znanstvenim institucijama, uključujući Udrugu Mladi robotičari Split, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, CARNET i Filozofski fakultet u Osijeku. Kroz kontinuirane radionice i javne događaje, projekt aktivno doprinosi popularizaciji znanosti i tehnologije među djecom.

Sve informacije o prijavama na nove cikluse i nadolazećim aktivnostima dostupne su na službenoj mrežnoj stranici: https://faust.izvrsna.hr/.