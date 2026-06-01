STEM ljeto kuca na vrata

Uz završetak proljetnih ciklusa i pokretanje potpuno novih ljetnih radionica robotike i dronova za osnovnoškolce, ovaj mjesec obilježit će i javna manifestacija u Sinju te studijski posjet međunarodnom natjecanju dronova u Mađarskoj.
Cilj projekta FAUST je kroz praktičan rad približiti svijet robotike, programiranja i dronova učenicima od 1. do 8. razreda te potaknuti razvoj njihovih digitalnih i tehničkih vještina. Sudjelovanje u svim aktivnostima je u potpunosti besplatno, zahvaljujući financiranju iz sredstava Europske unije i proračuna Republike Hrvatske.
Završetak starih i pokretanje novih ciklusa radionica u Splitu
Lipanj donosi dinamičan raspored u učionicama, s naglaskom na nove, intenzivne cikluse radionica na području Splita:
16. ciklus (Split - RZC Adriatic): U subotu, 6. lipnja, od 9:00 do 12:00 sati održava se završna radionica na temu "Korištenje dronova III" u prostoru RZC Adriatic (R. Boškovića 20) čime se završava ciklus radionica u RZC Adriatic.
Dva ciklusa na koja se možete prijaviti preko stranica www.faust.izvrsna.hr:
18. ciklus (Split - OŠ Split 3): (VAŽNO: samo za učenike 5.do 8.razreda) Novi, brzi ljetni ciklus održat će se u OŠ Split 3 (Ul. Bruna Bušića 6) u jutarnjem terminu od 9:00 do 12:00 sati kroz sljedeće dane i teme:
- 15. lipnja: Uvodna radionica
- 16. lipnja: Robotika i robotski sustavi
- 17. lipnja: Korištenje dronova I
- 18. lipnja: Korištenje dronova II
- 19. lipnja: Korištenje dronova III
19. ciklus (Split - OŠ Kamen-Šine, P.Š. Sirobuja): Još jedan novi ciklus pokreće se na Sirobuji, također u terminu od 9:00 do 12:00 sati prema sljedećem rasporedu:
- 17. lipnja: Uvodna radionica
- 18. lipnja: Robotika i robotski sustavi
- 19. lipnja: Korištenje dronova I
- 23. lipnja: Korištenje dronova II
- 24. lipnja: Korištenje dronova III
FAUST.FPV.DAY 17 – Javna manifestacija u Sinju
Poseban naglasak stavljen je na novi javni događaj otvoren za sve građane, roditelje i djecu : FAUST.FPV.DAY 17.
Kada: Petak, 12. lipnja 2026. od 10:00 do 13:00 sati.
Gdje: Sinj, na javnom prostoru ispred Osnovne škole Marka Marulića (Ul. Vladimira Nazora).
Posjetitelji će imati priliku vidjeti demonstracije letenja i tehnologije dronova te saznati kako se djeca mogu uključiti u buduće besplatne STEM aktivnosti projekta.
Međunarodna suradnja i studijski posjet Mađarskoj
U sklopu jačanja kapaciteta i razmjene znanja, projektni tim od 12. do 14. lipnja odlazi u studijski posjet Mađarskoj (Ráckeve, Leányvár Inn). Tamo će prisustvovati prestižnom događaju utrka dronova pod nazivom "Tiny Drones - Summer Fest 2026 drone racing event", što će donijeti nova vrijedna iskustva za daljnji razvoj FPV akademije u Splitu.
O projektu
Projekt FAUST (SF.2.4.06.04.0023) provodi se u partnerstvu s relevantnim obrazovnim i znanstvenim institucijama, uključujući Udrugu Mladi robotičari Split, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, CARNET i Filozofski fakultet u Osijeku. Kroz kontinuirane radionice i javne događaje, projekt aktivno doprinosi popularizaciji znanosti i tehnologije među djecom.
Sve informacije o prijavama na nove cikluse i nadolazećim aktivnostima dostupne su na službenoj mrežnoj stranici: https://faust.izvrsna.hr/.