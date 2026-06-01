Hrvatska u rekordnom roku pripremila protupožarnu flotu: Čak 12 zrakoplova spremno već početkom lipnja

Zrakoplovno-tehnički centar d.d. završio je sve planirane radove održavanja na protupožarnoj floti te je 1. lipnja 2026. predao Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu šesti protupožarni zrakoplov Canadair CL-415. Ovom predajom po prvi put su već početkom lipnja završeni radovi na svih 12 protupožarnih zrakoplova.

Inače, zrakoplov je nakon obavljenog godišnjeg pregleda i ostalih potrebnih radova 29. svibnja 2026. preletio iz Velike Gorice u 93. Krilo HRZ-a u Zemunik, dok je formalna primopredaja obavljena 1. lipnja 2026.

„Iznimno nas raduje činjenica da je cijela protupožarna flota spremna već početkom lipnja, što do sada nije bio slučaj. Potvrda je to kvalitetnog planiranja, predanosti naših zaposlenika i učinkovite organizacije rada u Zrakoplovno-tehničkom centru. Taj rezultat nije važan samo za ZTC nego je jednako važan i za sve institucije uključene u sustav zaštite od požara kao i za sustav domovinske sigurnosti“, izjavio je predsjednik Uprave Ivica Vidović. Dodao je kako je ZTC time ponovno potvrdio da je pouzdan poslovni partner.

Podsjećamo, ZTC je do druge polovice travnja završio radove na pet Canadaira i svih šest Air Tractora te je završetkom radova na posljednjem Canadairu zaokružen dosad najuspješniji ciklus pripreme flote.

Vidović se osvrnuo i na stanje u ZTC-u koje je posljednjih nekoliko godina sve bolje i stabilnije. „Dolaskom na mjesto direktora u studenom 2022. godine zatekao sam tvrtku s poslovanjem u minusu, zrakoplovi se nisu isporučivali na vrijeme, stručni kadrovi su odlazili, plaće su bile niske. Tijekom tri i pol godine, koliko vodim ZTC, stanje se značajno poboljšalo. Iz godine u godinu poboljšavali smo dinamiku isporuke protupožarnih zrakoplova i ove smo godine uspjeli svih 12 zrakoplova isporučiti prije glavnog napora protupožarne sezone. Financijski rezultati poslovanja ZTC-a su pozitivni, zrakoplovno-tehničko osoblje više ne odlazi, naprotiv, velik je interes za zaposlenje kod nas, čemu pridonosi i značajan rast plaća“, rekao je Vidović.

Zrakoplovno-tehnički centar nastavit će i dalje razvijati svoje kapacitete i sposobnosti kako bi Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu osiguravao kvalitetnu i pouzdanu potporu.