Sjećate li se djevojčice Danke Ilić? Stigla nova odluka suda

Sud u Srbiji donio je novu odluku u slučaju Danke Ilić, djevojčice koja je nestala u ožujku 2024. godine i nikad nije pronađena.

Viši sud u Negotinu obustavio je postupak protiv Radoslava Dragijevića, oca jednog od osumnjičenih za ubojstvo djevojčice, prenosi Dnevnik.hr.

Radoslav Dragijević (75) bio je optužen za neprijavljivanje kaznenog djela i počinitelja te pomaganje počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela.

Njegov sin Dejan Dragijević i drugi optuženi, Srđan Janković nalaze se u pritvoru, gdje čekaju suđenje zbog optužbi za teško ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić. Prema navodima optužnice, zločin se dogodio 26. ožujka 2024. godine.

"Vijeće Višeg suda u Negotinu donijelo je rješenje prema kojem nema mjesta optužbi protiv Radoslava Dragijevića te je postupak obustavljen. Odluka će biti dostavljena Višem javnom tužiteljstvu u Zaječaru i odvjetniku Radoslava Dragijevića", doznao je Blic od izvora.

Budući da je postupak protiv njega obustavljen, njegova obrana neće podnositi žalbu.

Više javno tužiteljstvo u Zaječaru ima pravo žalbe Apelacijskom sudu u Nišu u roku od tri dana od primitka rješenja.

Prema neslužbenim informacijama Blica, mala je vjerojatnost da bi takva žalba promijenila ishod postupka.

Inače, optužnica tereti Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića da su nestalu djevojčicu udarili službenim automobilom, a njezino tijelo prvo bacili na divlje odlagalište te ga premjestili na nepoznato mjesto koje do danas nije nađeno.

Prema navodima tužiteljstva, pomogli su im upravo Dejanov brat i otac, Dalibor i Radoslav Dragijević. Dalibor je umro u pritvoru, a dok je bio u pritvoru - Radoslavu je umrla i supruga, prenosi Dnevnik.hr.