Garcia sprema treće pripreme u Hajduku

Poznate su informacije vezane uz pripreme Hajduka za iduću sezonu. Započet će prozivkom trenera Gonzala Garcije na Poljudu, a Bijeli će zatim trenirati u Splitu do 22. lipnja, kada će otići na središnji dio priprema u Sloveniju. Baza će biti Bled, kao i prošlog ljeta, piše Index.

Hajduk će ondje odigrati tri ili četiri pripremne utakmice, a zatim se 1. srpnja vraća u Split, gdje će nastaviti s treninzima do prve utakmice kvalifikacija za Europa ligu, koja će se odigrati 9. srpnja.

Treće pripreme za Garciju

Garcia će odraditi svoje treće pripreme na klupi Hajduka, nakon što je odradio ljetne i zimske pripreme prošle sezone. Još nije poznato kakvu će momčad voditi u Sloveniju.

Mnoge igrače povezuje se s odlaskom, a zasad su potvrđeni samo odlasci Ismaela Dialla i Anthonyja Kalika. U drugom smjeru zasad je stigao samo Etnik Brruti, 22-godišnji albanski veznjak.