Moto karavana dobrote stiže na Brač: BMW Moto Klub Dalmacija organizira veliki humanitarni spektakl

Pridružite se humanitarnoj moto vožnji “BRAČ UZ PROJEKT 120” i zajedno podržimo Županijsku ligu protiv raka Split Otok Brač ovog će lipnja ugostiti jedinstven događaj koji spaja humanost, prijateljstvo, vrhunsku zabavu i ljubav prema motociklima.

U organizaciji BMW Moto Kluba Dalmacija, od 4. do 6. lipnja 2026. godine održat će se trodnevna humanitarna manifestacija “BRAČ UZ PROJEKT 120”, koja je dio velikog međunarodnog humanitarnog projekta Projekt 120, legendarne Bradate vožnje Extreme te proslave 17. rođendana BMW Moto Kluba Dalmacija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Cilj događaja je prikupiti sredstva za rad Županijske lige protiv raka Split, ali i okupiti motocikliste, prijatelje i sve ljude velikog srca koji žele dati svoj doprinos plemenitoj misiji.

Organizatori očekuju dolazak sudionika iz Hrvatske i inozemstva.

Sudjelovanjem u događaju svaki sudionik postaje dio velike humanitarne priče. Donacijom od 50 eura Županijskoj ligi protiv raka Split, sudionici dobivaju službenu majicu događaja, narukvicu i prigodnu naljepnicu, kao i brojne pogodnosti tijekom cijelog programa.

No ono najvažnije nije poklon – već spoznaja da zajedno možemo pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Program događanja

ČETVRTAK, 4. lipnja 2026.

18:00 – Ložišća, otok Brač

Početak druženja uz vrhunsku atmosferu, gratis hranu, piće i glazbu za sve donatore.

* Okupljanje sudionika

* DJ Vice Sax

* Druženje članova i gostiju

* Uvod u trodnevni humanitarni spektakl

PETAK, 5. lipnja 2026.

09:00 – Bobovišća na Moru

Caffe Bar Maja Jet

Put Bobovišća 12, 21405 Bobovišća

* Registracija sudionika i donatora

* Gratis kava ili piće za sve donatore

10:30 – 13:00

Panoramska vožnja otokom Bračem

Ruta:

* Bobovišća na Moru

* Ložišće

* Nerežišće (foto pauza)

* Vidova Gora (foto pauza)

* Selca

13:00 – 14:00

Restoran Ružmarin, Selca

* Druženje

* Osvježenje

* Gratis okrepa i piće za donatore

14:30 – 19:30

Plaža Lovrečina

* Piće dobrodošlice

* Kupanje i odmor

* Druženje uz more

* Besplatan parking

19:00 – 20:30

Bistro Pizzeria Vrilo, Supetar

* Gratis osvježenje i okrepa za donatore

* Mogućnost večere po izboru (to sami plaćate)

21:00

Zajednički odlazak u defileu na Supetarsku rivu

Večernji zabavni program:

* Koncert grupe Night Express

* Predstavljanje proizvođača pršuta Ante Buljubašića

* Predstavljanje Nensi Očašić – “Kraljice soparnika”

* Ulaz slobodan za sve posjetitelje

SUBOTA, 6. lipnja 2026.

09:00 – 10:00

Bobovišća na Moru

Caffe Bar Maja Jet

Put Bobovišća 12, 21405 Bobovišća

* Okupljanje i prijava sudionika

* Kava i piće dobrodošlice

10:00

Polazak na zajedničku moto vožnju

10:30 – 11:00

Posjet tvornici Sardina – Postira

* Razgled proizvodnje

* Prigodni pokloni za donatore

* Zajednička fotografija

12:00 – 19:00

Zlatni rat – Bol

Sudionici mogu uživati u:

* kupanju

* sunčanju

* šetnji Bolom

* gastronomskim sadržajima

* druženju uz more

19:00 – 20:30

Konoba KOGULA

Put Bobovišća 10

21404 Bobovišća

Hrvatska

* Gratis osvježenje i okrepa za donatore

* Mogućnost večere po izboru (to sami plaćate)

20:30

Zajednički polazak u defileu za Milnu gdje nas očekuje

Središnja proslava 17. rođendana BMW Moto Kluba Dalmacija

* Svečani program

* Druženje članova i prijatelja kluba

* Glazbeni nastup Bravo Banda

* Zabava do kasno u noć

Poziv svim motociklistima i ljudima velikog srca

Ovo nije samo još jedna moto vožnja. Ovo je događaj koji spaja ljude, promovira zajedništvo, slavi prijateljstvo i pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Bez obzira vozite li BMW, Hondu, Yamahu, KTM, Harley-Davidson ili bilo koji drugi motocikl – dobrodošli ste. Povedite prijatelje, obitelj i svoje moto društvo. Doživite ljepote Brača, upoznajte nove ljude, uživajte u vrhunskoj atmosferi i budite dio humanitarne priče koja mijenja živote.

Vidimo se na Braču – otoku kulture, avanture i velikog srca!

BMW Moto Klub Dalmacija

17 godina prijateljstva.

17 godina avantura.

17 godina humanosti.

Brač uz Projekt 120 zajedno možemo više!

Prijave na LINKU.