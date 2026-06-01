Moto karavana dobrote stiže na Brač: BMW Moto Klub Dalmacija organizira veliki humanitarni spektakl

Pridružite se humanitarnoj moto vožnji “BRAČ UZ PROJEKT 120” i zajedno podržimo Županijsku ligu protiv raka Split Otok Brač ovog će lipnja ugostiti jedinstven događaj koji spaja humanost, prijateljstvo, vrhunsku zabavu i ljubav prema motociklima.
U organizaciji BMW Moto Kluba Dalmacija, od 4. do 6. lipnja 2026. godine održat će se trodnevna humanitarna manifestacija “BRAČ UZ PROJEKT 120”, koja je dio velikog međunarodnog humanitarnog projekta Projekt 120, legendarne Bradate vožnje Extreme te proslave 17. rođendana BMW Moto Kluba Dalmacija.
Cilj događaja je prikupiti sredstva za rad Županijske lige protiv raka Split, ali i okupiti motocikliste, prijatelje i sve ljude velikog srca koji žele dati svoj doprinos plemenitoj misiji.
Organizatori očekuju dolazak sudionika iz Hrvatske i inozemstva.
Sudjelovanjem u događaju svaki sudionik postaje dio velike humanitarne priče. Donacijom od 50 eura Županijskoj ligi protiv raka Split, sudionici dobivaju službenu majicu događaja, narukvicu i prigodnu naljepnicu, kao i brojne pogodnosti tijekom cijelog programa.
No ono najvažnije nije poklon – već spoznaja da zajedno možemo pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija.
Program događanja
ČETVRTAK, 4. lipnja 2026.
18:00 – Ložišća, otok Brač
Početak druženja uz vrhunsku atmosferu, gratis hranu, piće i glazbu za sve donatore.
* Okupljanje sudionika
* DJ Vice Sax
* Druženje članova i gostiju
* Uvod u trodnevni humanitarni spektakl
PETAK, 5. lipnja 2026.
09:00 – Bobovišća na Moru
Caffe Bar Maja Jet
Put Bobovišća 12, 21405 Bobovišća
* Registracija sudionika i donatora
* Gratis kava ili piće za sve donatore
10:30 – 13:00
Panoramska vožnja otokom Bračem
Ruta:
* Bobovišća na Moru
* Ložišće
* Nerežišće (foto pauza)
* Vidova Gora (foto pauza)
* Selca
13:00 – 14:00
Restoran Ružmarin, Selca
* Druženje
* Osvježenje
* Gratis okrepa i piće za donatore
14:30 – 19:30
Plaža Lovrečina
* Piće dobrodošlice
* Kupanje i odmor
* Druženje uz more
* Besplatan parking
19:00 – 20:30
Bistro Pizzeria Vrilo, Supetar
* Gratis osvježenje i okrepa za donatore
* Mogućnost večere po izboru (to sami plaćate)
21:00
Zajednički odlazak u defileu na Supetarsku rivu
Večernji zabavni program:
* Koncert grupe Night Express
* Predstavljanje proizvođača pršuta Ante Buljubašića
* Predstavljanje Nensi Očašić – “Kraljice soparnika”
* Ulaz slobodan za sve posjetitelje
SUBOTA, 6. lipnja 2026.
09:00 – 10:00
Bobovišća na Moru
Caffe Bar Maja Jet
Put Bobovišća 12, 21405 Bobovišća
* Okupljanje i prijava sudionika
* Kava i piće dobrodošlice
10:00
Polazak na zajedničku moto vožnju
10:30 – 11:00
Posjet tvornici Sardina – Postira
* Razgled proizvodnje
* Prigodni pokloni za donatore
* Zajednička fotografija
12:00 – 19:00
Zlatni rat – Bol
Sudionici mogu uživati u:
* kupanju
* sunčanju
* šetnji Bolom
* gastronomskim sadržajima
* druženju uz more
19:00 – 20:30
Konoba KOGULA
Put Bobovišća 10
21404 Bobovišća
Hrvatska
* Gratis osvježenje i okrepa za donatore
* Mogućnost večere po izboru (to sami plaćate)
20:30
Zajednički polazak u defileu za Milnu gdje nas očekuje
Središnja proslava 17. rođendana BMW Moto Kluba Dalmacija
* Svečani program
* Druženje članova i prijatelja kluba
* Glazbeni nastup Bravo Banda
* Zabava do kasno u noć
Poziv svim motociklistima i ljudima velikog srca
Ovo nije samo još jedna moto vožnja. Ovo je događaj koji spaja ljude, promovira zajedništvo, slavi prijateljstvo i pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija.
Bez obzira vozite li BMW, Hondu, Yamahu, KTM, Harley-Davidson ili bilo koji drugi motocikl – dobrodošli ste. Povedite prijatelje, obitelj i svoje moto društvo. Doživite ljepote Brača, upoznajte nove ljude, uživajte u vrhunskoj atmosferi i budite dio humanitarne priče koja mijenja živote.
Vidimo se na Braču – otoku kulture, avanture i velikog srca!
BMW Moto Klub Dalmacija
17 godina prijateljstva.
17 godina avantura.
17 godina humanosti.
Brač uz Projekt 120 zajedno možemo više!
Prijave na LINKU.