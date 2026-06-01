Nadini mlađi kadeti postali prvaci Hrvatske u ragbiju 7

Natjecalo se ukupno osam ekipa

U nedjelju 31.5. u Splitu, na legendarnom Parku Mladeži mlađi kadeti RK Nada osvojili su Prvenstvo Hrvatske u ragbiju 7. Na turniru je sudjelovalo 8 ekipa. Nada je u natjecanju po skupinama prvo pobijedila Lokomotivu, Dubrovnik i Rudeš. U drugoj skupini Sinj je osvojio prvo mjesto ispred Zagreba, Makarske Rivijere i Mladosti. U polufinalnim utakmicama Nada je pobijedila Zagreb s 25:10 dok je Sinj bio bolji od Dubrovnika s 30:15.

U finalnom susretu, u samom početku utakmice je bilo neizvjesno, ali se nakon 5:5 Nada odvojila da bi na kraju slavila s visokih 45:10. Tako su Nadini kadeti tituli Prvaka Hrvatske u ragbiju 15 nadodali i ovu titulu Prvaka Hrvatske u ragbiju 7.

Konačni poredak:

1.RK Nada

2.RK Sinj

3.RK Zagreb

4.RK Dubrovnik

5.RK Rudeš

6.RK Lokomotiva

7.RK Mladost

8.RK Makarska Rivijera

Za RK Nada igrali su: N. Burić, R. Savković Gracin, J. De Micheli Viturri, N. Žitko, B. Panchev, I. Vukorepa, M. Čipčić, Š. Antić, T. Knežević, L. Mimica, K. Mladineo. Trener prof. Luka Bjelanović.

