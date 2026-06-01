Nadini mlađi kadeti postali prvaci Hrvatske u ragbiju 7

U nedjelju 31.5. u Splitu, na legendarnom Parku Mladeži mlađi kadeti RK Nada osvojili su Prvenstvo Hrvatske u ragbiju 7. Na turniru je sudjelovalo 8 ekipa. Nada je u natjecanju po skupinama prvo pobijedila Lokomotivu, Dubrovnik i Rudeš. U drugoj skupini Sinj je osvojio prvo mjesto ispred Zagreba, Makarske Rivijere i Mladosti. U polufinalnim utakmicama Nada je pobijedila Zagreb s 25:10 dok je Sinj bio bolji od Dubrovnika s 30:15.
U finalnom susretu, u samom početku utakmice je bilo neizvjesno, ali se nakon 5:5 Nada odvojila da bi na kraju slavila s visokih 45:10. Tako su Nadini kadeti tituli Prvaka Hrvatske u ragbiju 15 nadodali i ovu titulu Prvaka Hrvatske u ragbiju 7.
Konačni poredak:
1.RK Nada
2.RK Sinj
3.RK Zagreb
4.RK Dubrovnik
5.RK Rudeš
6.RK Lokomotiva
7.RK Mladost
8.RK Makarska Rivijera
Za RK Nada igrali su: N. Burić, R. Savković Gracin, J. De Micheli Viturri, N. Žitko, B. Panchev, I. Vukorepa, M. Čipčić, Š. Antić, T. Knežević, L. Mimica, K. Mladineo. Trener prof. Luka Bjelanović.