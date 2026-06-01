Splitska škola pooštrila pravila odijevanja! Trebaju li ovakva pravila uvesti i druge škole? Donosimo detalje

Ljeto je pred vratima, temperature svakodnevno rastu, a mnogi su već otvorili sezonu kupanja i biraju laganiju odjeću i otvorenu obuću. Ipak, školska godina još uvijek traje. Nastavna godina za većinu učenika završava u petak, 12. lipnja 2026. godine, nakon čega počinju dugo iščekivani ljetni praznici i odmor od školskih obaveza.

Upravo u tom prijelaznom razdoblju, kada se ljetne navike već polako uvode u svakodnevicu, jedna splitska osnovna škola donijela je dopunu kućnog reda kojom je dodatno precizirala pravila odijevanja učenika u školskom okruženju.

- Dana 25.05. održana je sjednica Školskog odbora na kojoj je doneseno nadopuna Kućnog reda škole, s posebnim naglaskom na članak 19. – Odijevanje učenika - izvijestili su iz škole.

Prema novim smjernicama, učenici u školu trebaju dolaziti u urednoj i primjerenoj odjeći bez uvredljivih natpisa, koja nije prozirna ni poderana te koja pokriva trbuh, ramena i prsa. Dopuštene su duge hlače te suknje koje su duljine ispod koljena.

Tijekom nastave nije dopušteno nošenje kapa i kapuljača, kao ni dolazak u japankama i natikačama. Također je zabranjena vidljiva prekomjerna šminka, obojena kosa te dugi i upadljivo lakirani nokti.

Iz škole navode kako su iznimke moguće isključivo u slučajevima zdravstveno opravdanih razloga. Također, poručuju da je cilj ovih pravila stvaranje urednog, kulturnog i sigurnog školskog okruženja te mole učenike i roditelje za razumijevanje i suradnju.

Podsjetimo, ranije smo pisali o slučaju iz Splita kada nam se s neugodnim iskustvom javila se majka (dvanaestogodišnje djevojčice.

Za naš portal ispričala je svoje iskustvo, odnosno situaciju koju je njezina kći doživjela na vlastitoj koži...

- Dijete mi je došlo uplakano kući nakon nastave jer su je školske kolegice zadirkivale zbog odijevanja. A pritom to rade djeca koja u školu dolaze neprimjereno odjevena, u tajicama i majicama ‘do pupka’, i zbog toga, čini se, ne snose nikakve sankcije. S druge strane, ona djeca koja se odijevaju primjereno i u skladu s pravilima, kako i stoji u kodeksu, postaju meta vršnjačkog zadirkivanja - navela nam je tada majka.

- Pitam se dokle ovo ide. Ono što je nenormalno postaje normalno? Jesmo li do toga došli? Jasno mi je da se ovaj problem provlači generacijama, ali nešto se mora poduzeti — bilo dosljednije provođenje pravila odijevanja, bilo jasniji i jednaki dress code za sve učenike - dodala je.

Ruku na srce, ljeto i školska pravila odijevanja često idu u 'sukob”, pogotovo kad temperature rastu i učenici žele što laganiju i prozračniju odjeću. U tom kontekstu, pravila poput pokrivanja trbuha, ramena i prsa, zabrane japanki ili kapuljača mogu se nekima činiti razumnima jer škola ipak nije plaža, nego radno i odgojno okruženje.

S druge strane, dio roditelja i učenika vjerojatno će reći da su neka ograničenja stroga, osobito u najtoplijim mjesecima, te da bi fokus trebao biti više na općoj pristojnosti nego na detaljnom propisivanju odjeće i izgleda (poput šminke, kose ili noktiju).

Najosjetljiviji dio cijele priče zapravo nije samo što je propisano, nego kako se pravila provode u praksi — i stvaraju li jednaka pravila za sve ili otvaraju prostor za zadirkivanje i pritisak među učenicima.

Na kraju, ostaje pitanje ravnoteže: gdje završava školski red i počinje osobna sloboda, posebno u uvjetima ljetnih vrućina?

Što vi mislite — trebaju li škole strože propisivati pravila odijevanja ili bi učenicima trebalo ostaviti više slobode u izboru odjeće?