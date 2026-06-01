Traži se provjera magistarske diplome čelnika HDZ BiH

Umirovljeni sveučilišni profesor dr. sc. Behdžet Mesihović podnio je Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine te glavnom državnom tužitelju Milanku Kajganiću prijavu kojom traži službenu provjeru navoda vezanih uz magistarsku diplomu predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića.

Mesihović, nekadašnji redoviti profesor Sveučilišta u Sarajevu i Sveučilišta "Džemal Bijedić“ u Mostaru, navodi da zahtjev temelji na vlastitim saznanjima iz vremena kad je predavao na Strojarskom fakultetu u Mostaru, kao i na javno dostupnim informacijama te iskazima više osoba koje su u to vrijeme bile povezane s fakultetom.

U prijavi ističe da je bio nositelj kolegija "Numerička analiza i programiranje“ na poslijediplomskom studiju te tvrdi kako, prema njegovim saznanjima, Dragan Čović nije položio ispit iz tog predmeta, koji je bio sastavni dio studijskog programa. Također navodi da se taj ispit, prema tadašnjim pravilima, nije mogao polagati kod drugog nastavnika.

Kakve provjere traži profesor Mesihović

Zbog toga traži da nadležne institucije utvrde na temelju koje je dokumentacije eventualno završen magistarski studij, uključujući ispitne evidencije, odluke nastavnog vijeća, zapisnike o obrani rada i ostalu arhivsku dokumentaciju.

Mesihović se u prijavi poziva i na izjave nekolicine profesora iz tog razdoblja, među kojima su Roko Markovina i Seadin Hadžiomerović, za koje tvrdi da su izražavali sumnju u to da je Čović magistrirao na tom fakultetu. Navodi i kako dio tadašnjeg nastavnog i administrativnog osoblja nema jasna saznanja ili sjećanja vezana uz postupak stjecanja te diplome, javlja Slobodna Bosna, prenosi N1.

Dodatno ističe da u javno dostupnim izvorima nije pronašao jasan trag o magistarskom radu, znanstvenim publikacijama ili bibliografskim zapisima koji bi pratili navedeni akademski put.

Kao jednu od okolnosti navodi i da su pojedini istraživački novinari ranije upozoravali na nedostatak dostupne dokumentacije povezane s tim slučajem.

Podnesena prijava ne predstavlja optužbu

Od VSTV-a BiH i nadležnih tužiteljstava traži da provjere sve navode, pribave dokumentaciju od sveučilišta, saslušaju relevantne svjedoke te utvrde postoje li magistarski rad, mentor, povjerenstvo za obranu, zapisnik obrane i cjelokupna prateća dokumentacija.

Kao potencijalne svjedoke predlaže bivše profesore, administrativne djelatnike fakulteta te novinare koji su se ranije bavili ovom temom.

Na kraju naglašava da podnesena prijava ne predstavlja optužbu niti prejudicira bilo čiju kaznenu ili drugu odgovornost, već ima za cilj potaknuti institucionalnu provjeru činjenica i službeno utvrđivanje postojanja relevantne akademske dokumentacije u skladu sa zakonskim procedurama.