Ovo su fotografije s mjesta nesreće: Mladić (19) teško stradao, nije bio vezan

U nedjelju, 31. svibnja, oko 6.45 sati, u Bereku je došlo do prometne nesreće u kojoj je teško ozlijeđen 19-godišnji vozač.

Mladić je u blagom desnom zavoju prešao u suprotnu kolničku traku, zahvatio bankinu te nastavlja vožnju putnim jarkom sve do zemljanog kolnog prilaza u koji je udario. Nakon toga se vozilom nastavio dalje nekontrolirano kretati po putnom jarku i zemljanoj površini, a zatim je udario u hidrant i betonski stup električne energije, gdje se i zaustavio.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen je u bjelovarsku bolnicu- zadobio je teške tjelesne ozljede.

Utvrđeno je da mladić nije bio vezan sigurnosnim pojasom - izvijestila je nadležna Policijska uprava.

Fotografije s mjesta nesreće pokazuju silinu udarca...