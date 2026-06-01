Ovo su fotografije s mjesta nesreće: Mladić (19) teško stradao, nije bio vezan

U nedjelju, 31. svibnja, oko 6.45 sati, u Bereku je došlo do prometne nesreće u kojoj je teško ozlijeđen 19-godišnji vozač.
Mladić je u blagom desnom zavoju prešao u suprotnu kolničku traku, zahvatio bankinu te nastavlja vožnju putnim jarkom sve do zemljanog kolnog prilaza u koji je udario. Nakon toga se vozilom nastavio dalje nekontrolirano kretati po putnom jarku i zemljanoj površini, a zatim je udario u hidrant i betonski stup električne energije, gdje se i zaustavio.
Vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen je u bjelovarsku bolnicu- zadobio je teške tjelesne ozljede.
Utvrđeno je da mladić nije bio vezan sigurnosnim pojasom - izvijestila je nadležna Policijska uprava.
Fotografije s mjesta nesreće pokazuju silinu udarca...
