Zaključena 35. Komiška regata: Polet Furioso trijumfirao u Splitu nakon prave drame bez vjetra!

Iz Splita je prema Komiži isplovila impresivna flota od 47 brodova, a povratak je donio taktičko nadmudrivanje na moru, sjajnu atmosferu na kopnu i uvođenje povijesnih noviteta.

U organizaciji Jedriličarskog kluba Labud uspješno je privedeno kraju 35. izdanje legendarne Komiške regate. Ova kultna ruta, duga 35 nautičkih milja preko Maslinice, tradicionalno označava službeno otvaranje ljetne sezone jedrenja na Jadranu. Ove je godine na startu okupila vrhunske posade – od prekaljenih morskih vukova do bivših i sadašnjih olimpijaca – što je rezultiralo napetom sportskom borbom do samoga kraja.

Bonaca skratila popis onih koji su stigli do cilja

Dok je prva etapa ponudila relativno dobre uvjete za jedrenje, povratak iz Komiže prema Splitu u nedjelju ujutro pretvorio se u pravu taktičku igru živaca zbog kroničnog nedostatka vjetra.

O jačini bonace najbolje govori podatak da je od 47 brodova samo 12 uspjelo završiti regatu unutar zadane vremenske granice. Jedrilo se iscrpljujućih deset i pol sati, a o dramatičnosti završnice svjedoči i činjenica da je jedan brod zakasnio na cilj za svega tri minute.

Kao ukupno najbrži brod slavio je Polet Furioso kormilara Nikole Deškovića iz JK Labud.

Pobjednici po skupinama

OPEN skupina

Najbolja jedrilica u ukupnom poretku (bodovno):

Scorpio – Filip Babić (JK Marina Kaštela)

ORC skupina

Najbolja jedrilica u ukupnom poretku (bodovno):

Jadranaš – Marko Kulišić (JK Uskok)

Polet Furioso: Izgubili smo 11 minuta u odlasku, ali smo u povratku pobjegli konkurenciji

Pobjednička posada broda Polet Furioso nije skrivala oduševljenje nakon prolaska kroz cilj, pogotovo jer im je prošle godine pobjeda izmaknula.

Nikola Dešković rekao je:

„Zadovoljni smo i jako sretni! Lani nismo uspjeli, a i ove smo godine na odlasku malo zastali i zaostali desetak minuta za vodećima. Međutim, u povratku smo odjedrili sjajno. Uhvatili smo svježe razme vjetra na vrijeme i pobjegli konkurenciji. Pred samim Splitom upali smo u slabiji vjetar pa su nas počeli stizati, no uspjeli smo nadoknaditi 11 minuta zaostatka iz Komiže. Na kraju smo ušli u cilj s čak 23 minute prednosti ispred glavnog konkurenta.“

S pobjedničkog broda dodali su kako su ključ uspjeha bili i motivacijski izlet na Biševo, posjet Modroj špilji te odlična timska atmosfera, uz pokoju ribu na gradelama.

Novi, mlađi organizacijski tim uveo povijesne novitete

Ove je godine organizacijsku palicu preuzeo mlađi tim JK Labuda, predvođen Glorijom Delić i Josipom Tafrom, viceprvakom u klasi ILCA 4. Sudeći prema prvim reakcijama jedriličara, odradili su izvrstan posao.

Predsjednica regate Sani Šitić osvrnula se na ovogodišnje izdanje:

„Dobili smo odlične povratne reakcije od sudionika. Generalno, svi su jako zadovoljni. Naravno, uvijek postoji prostor za napredak i iduće godine želimo biti još bolji.“

Govoreći o novitetima, istaknula je:

„Ove godine subota više nije bila slobodan dan. Organizirali smo regatu oko Biševa. Nismo znali kakav će biti odaziv, ali nas je ugodno iznenadilo čak 16 prijavljenih brodova. Iako ni tada nije bilo vjetra, entuzijazam ljudi koji su izašli na more bio je nevjerojatan.“

Spoj vrhunskog sporta i vrhunske zabave

Komiška regata još je jednom dokazala zašto zauzima posebno mjesto u srcima jedriličara. Komiža, jedna od najljepših destinacija na Jadranu, idealan rano-ljetni termin te bogat zabavni program na kopnu – poput fešte na Trgu kralja Tomislava uz DJ Solu – pokazali su se dobitnom kombinacijom za otvaranje sezone.

Iza Labudaša je još jedno bogato i uzbudljivo izdanje regate, a jedriličari već sada s nestrpljenjem iščekuju iduću godinu.