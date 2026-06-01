Objavljena 'bomba' iz stožera Vatrenih! Dalić zaključao popis za SP, poznati brojevi dresova, evo tko sve ide u pohod na svijet

U ponedjeljak je prijavljen završni popis igrača hrvatske nogometne reprezentacije za nastup na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, javlja HNS.

obzirom na to da je 1. lipnja bio rok za prijavu konačnog popisa, team menadžerica Vatrenih Iva Olivari poslala je svjetskoj nogometnoj federaciji Fifi završni odabir izbornika Zlatka Dalića, identičan onome koji je objavio na konferenciji za medije 20. svibnja.

Poznati su i brojevi dresova koje će hrvatski reprezentativci nositi na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u:

1 Dominik Livaković

2 Josip Stanišić

3 Marin Pongračić

4 Joško Gvardiol

5 Duje Ćaleta-Car

6 Josip Šutalo

7 Nikola Moro

8 Mateo Kovačić

9 Andrej Kramarić

10 Luka Modrić

11 Ante Budimir

12 Ivor Pandur

13 Nikola Vlašić

14 Ivan Perišić

15 Mario Pašalić

16 Martin Baturina

17 Petar Sučić

18 Kristijan Jakić

19 Toni Fruk

20 Igor Matanović

21 Luka Sučić

22 Luka Vušković

23 Dominik Kotarski

24 Marco Pašalić

25 Martin Erlić

26 Petar Musa