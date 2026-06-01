Objavljena 'bomba' iz stožera Vatrenih! Dalić zaključao popis za SP, poznati brojevi dresova, evo tko sve ide u pohod na svijet

U ponedjeljak je prijavljen završni popis igrača hrvatske nogometne reprezentacije za nastup na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, javlja HNS.
obzirom na to da je 1. lipnja bio rok za prijavu konačnog popisa, team menadžerica Vatrenih Iva Olivari poslala je svjetskoj nogometnoj federaciji Fifi završni odabir izbornika Zlatka Dalića, identičan onome koji je objavio na konferenciji za medije 20. svibnja.
Poznati su i brojevi dresova koje će hrvatski reprezentativci nositi na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u:
1 Dominik Livaković
2 Josip Stanišić
3 Marin Pongračić
4 Joško Gvardiol
5 Duje Ćaleta-Car
6 Josip Šutalo
7 Nikola Moro
8 Mateo Kovačić
9 Andrej Kramarić
10 Luka Modrić
11 Ante Budimir
12 Ivor Pandur
13 Nikola Vlašić
14 Ivan Perišić
15 Mario Pašalić
16 Martin Baturina
17 Petar Sučić
18 Kristijan Jakić
19 Toni Fruk
20 Igor Matanović
21 Luka Sučić
22 Luka Vušković
23 Dominik Kotarski
24 Marco Pašalić
25 Martin Erlić
26 Petar Musa